Fenómeno de El Niño afecta cultivos de café en Santander: cafeteros recogerán menos de lo esperado

La cosecha de café apenas comienza en San Vicente de Chucurí, Santander, y ya hay una advertencia, pues los cafeteros adviertieron que recogerán menos de lo esperado.

Aurora María Mojica Molina, líder del frente de seguridad del municipio, señala que los cambios entre verano e invierno y la broca han afectado los cultivos, y pide apoyo del Ministerio de Agricultura.

“Nosotros estamos iniciando cosecha de café pero en lo poco que ya iniciamos nos damos cuenta que la cosecha va a estar muy corta”, dijo.

¿Qué está afectando al café? Mojica describe cambios del clima que han complicado la producción. También menciona la broca, un pequeño escarabajo que perfora el fruto del café y daña el grano.

La preocupación también alcanza al cacao. La líder comunitaria aseguró que la reducción no se limita al café, pues también han encontrado una menor cosecha de cacao.

“Pedimos ayuda al Ministerio de Agricultura para que pueda ayudar a nuestros productores de café porque realmente la cosecha tanto de café como de cacao se nos bajó demasiado”, señaló.

Lo que falta por establecer. La alerta viene de San Vicente de Chucurí y la recolección está en su etapa inicial. Todavía falta cuantificar la reducción y determinar cuántas fincas están afectadas. Por ahora, el llamado de Mojica es a que las entidades del sector acompañen a los productores que están encontrando menos café del que esperaban recoger.