El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga promueve una nueva edición de la ruta Exploradores del Patrimonio BGA, una iniciativa que busca acercar a las nuevas generaciones a la historia de la ciudad y fortalecer el reconocimiento de su patrimonio cultural.

¿De que se tratan los recorridos?

La actividad contempla visitas a sitios históricos como la Capilla de los Dolores, la iglesia de San Laureano, el parque García Rovira y las sedes de la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander. Durante el recorrido también se realizan representaciones de época y relatos sobre los acontecimientos que marcaron los orígenes y el desarrollo de la ciudad.

La experiencia tiene una duración aproximada de una hora y 45 minutos y busca que los participantes reconozcan la evolución de Bucaramanga, sus personajes históricos y las tradiciones que hacen parte de su identidad.

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José Vega, Edil de la comuna 12 y participante del proyecto, explicó la importancia de este recorrido " La identidad, la historia, el reconocimiento de cómo ha evolucionado nuestra ciudad y una esperanza positiva, alegre, de ver cómo nosotros de haber sido un pueblo de indios llegamos a ser la ciudad que tenemos hoy y es valorar culturalmente ese legado que nos han dado a nosotros a través de la historia los iniciadores y los aportantes de esta cultura tan rica"

Fechas de los recorridos:

Sábado 21 de noviembre: 9:30 a. m.

de noviembre: 9:30 a. m. Martes 24 de noviembre: 2:30 p. m.

de noviembre: 2:30 p. m. Jueves 26 de noviembre: 2:30 p. m.

de noviembre: 2:30 p. m. Sábado 28 de noviembre: 9:30 a. m.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la página web del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.