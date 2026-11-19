La Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Bucaramanga autorizó fronteras abiertas para el partido entre Atlético Bucaramanga y América de Cali, que se disputará este viernes 20 de noviembre en el estadio Américo Montanini.

La decisión, adoptada por mayoría durante la reunión de la Comisión, permitirá el ingreso solo de integrantes de las filiales del equipo visitante en Santander, como las barras Disturbio Rojo y Barón Rojo.

La autorización contempla restricciones: los hinchas visitantes únicamente podrán ingresar con prendas alusivas al América de Cali en la tribuna de norte baja, donde serán ubicados. No estará permitido ningún otro elemento de parafernalia de estas barras.

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En cuanto a las condiciones para el ingreso al escenario deportivo, las puertas se abrirán a partir de las 3:30 de la tarde y estarán habilitadas todas las tribunas: norte alta y baja, occidental alta y baja, oriental, sur alta y sur baja.

La Comisión también estableció edades mínimas de ingreso. Para las tribunas norte alta, norte baja, sur alta y sur baja se permitirá la entrada únicamente a mayores de 18 años. Mientras tanto, a las tribunas occidental alta, occidental baja y oriental podrán ingresar niños desde los 5 años.

Desde la comisión local de fútbol adoptaron medidas especiales de seguridad y convivencia. El “sí al visitante” en Santander se presenta, según barristas, gracias al trabajo que adelantan de fútbol en paz, la hinchada del equipo leopardo, con las demás barras del país.

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El compromiso contará con acompañamiento de efectivos de la Policía, con el apoyo de la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Dirección de Tránsito, la Unidad de Gestión del Riesgo y los gestores de convivencia, con el objetivo de garantizar que el evento se desarrolle con normalidad.

Las autoridades hicieron un llamado a los asistentes para que el encuentro se viva en un ambiente de calma y sana convivencia, cumpliendo con las medidas establecidas para estos encuentros deportivos.