Dos personas murieron tras caer de puentes colgantes en Santander: Advierten deterioro de estructura

Dos personas perdieron la vida durante el fin de semana en hechos ocurridos en puentes colgantes de los municipios de Florián y El Peñón, Santander. En ambos casos, las circunstancias han generado preocupación en los turistas y comunidad de estos municipios, por las condiciones de estas estructuras.

El primer caso ocurrió hacia las 4:00 de la tarde del sábado 3 de octubre, en inmediaciones de las Ventanas de Tisquizoque, uno de los principales atractivos turísticos de Florián. Julieth Esperanza Velásquez Arias, una mujer oriunda de Bogotá, habría caído desde uno de los puentes colgantes mientras recorría el lugar junto con familiares.

Según información preliminar, la mujer cayó hacia la zona rocosa ubicada debajo de la estructura y sufrió un fuerte impacto que le habría causado la muerte. Unidades de la Policía acudieron al sitio y encontraron a la visitante sin signos vitales.

Lea también: VIDEO | Habitantes de Guaca, Santander, reportan fuerte granizada que causó daños en cultivos

Yeison Velásquez, guía turístico de la zona, aseguró en Caracol Radio que el puente donde ocurrió el accidente presentaría condiciones deficientes y cuestionó la falta de infraestructura adecuada para recibir a los turistas.

“Uno no puede comprender cómo un paraje tan bonito no tiene la infraestructura adecuada”, señaló el guía, quien además advirtió que en Ventanas de Tisquizoque ya se han registrado otros accidentes en años anteriores.

Velásquez afirmó que desde hace aproximadamente una década se han presentado hechos similares y sostuvo que el atractivo turístico ha recibido inversión pública para senderos, puentes colgantes, señalización y estructuras de protección. Sin embargo, considera que se requiere mayor mantenimiento y control sobre el lugar.

“¿Cuántas muertes tienen que suceder para que una autoridad se tome la tarea de organizar este sector?”, cuestionó.

La mujer, de acuerdo con la información conocida, trabajaba como enfermera en el centro poblado El Rubí, jurisdicción de La Belleza. Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas de la caída.

Otro accidente en El Peñón

Ese mismo sábado, hacia las 4:30 de la tarde, murió Jhon Freddy Quiroga Jerez, un campesino de 27 años, cuando intentaba cruzar un puente ubicado en la vereda Bocas del Horta, en El Peñón.

El joven se dirigía hacia su vivienda, ubicada en la vereda Socorrito, cuando habría caído mientras atravesaba la estructura, cuyo deterioro, según habitantes de la zona, había sido denunciado desde hace varios años.

Podría interesarle: Central Unitaria de Trabajadores respalda a docentes de la Escuela Normal Superior en Bucaramanga

El cuerpo sin vida fue encontrado posteriormente por habitantes del sector. La familia de Jhon Freddy, de escasos recursos, pidió apoyo de la comunidad para poder realizar sus honras fúnebres.

Los dos casos, aunque ocurrieron en circunstancias diferentes, cuestionan las condiciones de seguridad de algunas estructuras utilizadas diariamente por comunidades rurales y por turistas en Santander, así como la necesidad de establecer quién debe garantizar su mantenimiento y las condiciones de seguridad para quienes las utilizan.