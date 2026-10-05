Tercer carril entre Piedecuesta y Floridablanca estaría listo en noviembre de 2026

Bucaramanga

Siete meses completa la obra del tercer carril que conecta a Bucaramanga y Floridablanca con el municipio de Piedecuesta y con la que se prometía mejorar la movilidad entre los municipios del área metropolitana. Desde la alcaldía advirtieron que quedan pendientes obras de mejoramiento de la malla vial y un puente peatonal.

El alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez, aseguró que a más tardar en noviembre se estarán terminando las obras para la comunidad a pesar de que el tránsito por este corredor vial ha continuado sin mayores afectaciones recientemente.

“Por una parte la instalación del puente que ya esperamos a más tardar, por poner una fecha límite, hacerlo en el mes de noviembre, pero tenemos un compromiso de hacerlo lo más pronto posible. Y por otra parte, adelantar todo el tema de reparcheo, de pavimentar todos los huecos que están ubicados en el estadio Álvaro Gómez Hurtado, los dos carriles de los dos sentidos de la vía, así como también en inmediaciones de Papi Quiero Piña”, indicó el alcalde Sánchez.

El mandatario aseguró que la obra sí ha servido para mejorar la movilidad entre Piedecuesta y Floridablanca y que ahora que se avance en el reparcheo de la malla vial los vehículos podrán movilizarse con mayor tranquilidad por este corredor vial.