Dos incidentes registrados durante el fin de semana afectaron el funcionamiento de varios semáforos en Bucaramanga: una falla en el sistema eléctrico y el hurto y vandalización de equipos en el parque Centenario. Así lo confirmó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que adelanta trabajos para restablecer el servicio en las intersecciones afectadas.

Cristian Muñoz Rangel, subdirector técnico de la Dirección de Tránsito, explicó que el primer inconveniente se presentó por una inestabilidad eléctrica que afectó controladores y tarjetas de varias unidades semafóricas en sectores de Cabecera y el centro de la ciudad.

“Esta situación ya fue subsanada por nuestro cuerpo técnico de la red semafórica”, indicó el funcionario.

El segundo caso corresponde al hurto y vandalización de equipos en el parque Centenario, específicamente en las intersecciones de las calles 33 y 34 con carrera 18, donde varias unidades quedaron fuera de funcionamiento.

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Según el subdirector técnico, las autoridades están buscando recuperar los elementos hurtados y trabajan para restablecer el servicio en estos puntos.

“Actualmente nuestra red está bastante obsoleta y estaremos trabajando lo más pronto posible para poner nuevamente en funcionamiento estas intersecciones”, señaló.

La Dirección de Tránsito hizo un llamado a los conductores y peatones a transitar con precaución en los cruces afectados, mientras avanzan las labores para recuperar la operación de los semáforos.