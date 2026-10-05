Dólar HOY 5 de octubre 2026 en Colombia: la divisa continua a la baja

El dólar estadounidense es la moneda más recurrente en el comercio internacional y desempeña un papel clave en la importación, alimentos de la canasta familiar, combustibles y transporte. De está manera, la variación afecta en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores el país.

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Dólar TRM

El dólar inicia este 5 de octubre con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.273,49 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 2 de octubre de 2026 se permite entender que la divisa extranjera mantiene la tendencia a la baja frente a la moneda local.

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Valor del dólar hoy en Colombia

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente. Para este 5 de octubre las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentra de la siguiente manera:

Bogotá D.C: Compran a $3.280 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.280 - no se registran valores para las operaciones de venta. Medellín: Compran a $3.410 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.410 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cali: Compran a $3.150 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.150 - no se registran valores para las operaciones de venta. Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.270 - no se registran valores para las operaciones de venta.

Compran a $3.270 - no se registran valores para las operaciones de venta. Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

Además es importante recordar que pese a que en ciertas ciudades del país no se registra un valor exacto para la tasa de cambio, eso no significa que no se estén llevando a cabo las actividades de cambiarias.

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Real brasileño

El real brasileño es la moneda oficial de Brasil y se distingue a nivel mundial por su característico diseño con animales nativos de la biodiversidad del país inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $655,91 pesos colombianos. Lo que en comparación a datos anteriores, representa un incremento de $24,44 pesos colombiano y una variación del 3.87%.

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Euro hoy en Colombia

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.665,71 pesos colombianos. En comparación con el reporte anterior, la divisa registró una caída de $55,26 pesos colombianos, lo que representa una variación del -1.49%.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 89,76 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró una baja de 1,48%. Para hoy 5 de octubre, se espera que alcance un precio máximo de 91,85 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 89,14 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Para la jornada de este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 101,61 dólares, lo que representa un decrecimiento del 0,59% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logré un precio máximo de 103,39 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 100,67 dólares.

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Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados. Para está jornada, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 86.051,2 dólares, lo que representa una variación de 858,7 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda crece un 1,01%.

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