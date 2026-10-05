Petrobras y Ecopetrol culminan campaña exploratoria récord en el Caribe colombiano

Petrobras y Ecopetrol anunciaron la culminación de la mayor campaña exploratoria desarrollada en aguas profundas del Caribe colombiano, un proyecto que se extendió durante dos años y medio y demandó inversiones cercanas a los US$1.000 millones. La iniciativa incluyó la perforación de cinco pozos exploratorios y concluyó sin registrar accidentes ni incidentes operacionales.

De acuerdo con las compañías, la campaña permitió ampliar el conocimiento sobre el potencial gasífero offshore del país y movilizó capacidades técnicas, científicas y logísticas especializadas hacia Colombia. Petrobras, operador del bloque GUA-OFF-0, lideró la planeación y ejecución de las actividades en conjunto con Ecopetrol.

Las dimensiones de la operación incluyeron más de 1.000 vuelos en helicóptero y 1.400 horas de vuelo para movilizar de forma segura a más de 16.000 pasajeros. Además, se transportaron más de 45 millones de litros de combustible, 147.600 toneladas de carga por vía marítima y se recorrieron más de 22.000 millas náuticas.

Las empresas también destacaron el impacto social de la iniciativa, que benefició a más de 15.000 personas mediante programas de educación, desarrollo económico y fortalecimiento comunitario. Entre las acciones ejecutadas se encuentran el apoyo al sector pesquero, la instalación de 1.500 conexiones de gas domiciliario, proyectos de conservación ambiental y estrategias de recuperación de ecosistemas.

Petrobras y Ecopetrol ratificaron su compromiso de continuar desarrollando las actividades costa afuera bajo altos estándares de seguridad, sostenibilidad y respeto por las comunidades y el medio ambiente. El proyecto se desarrolla en el marco del contrato GUA-OFF-0 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), donde Ecopetrol posee una participación del 55,6% y Petrobras del 44,4%.