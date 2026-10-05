Condenan a hombre que golpeaba a un perro para vengarse de su pareja en Envigado

Envigado, Antioquia

Edgar Alexander Montañez Díaz fue condenado a 20 meses de prisión por el delito de maltrato animal agravado, luego de que la justicia comprobara que sometió de manera reiterada a un perro llamado ‘Lucas’ a golpes y otras conductas violentas en Envigado, al sur del Valle de Aburrá.

Los hechos ocurrieron entre mayo y julio de 2024, al interior de un inmueble del municipio. De acuerdo con lo establecido durante el proceso judicial, Montañez Díaz agredió en varias oportunidades al animal, un perro criollo que sufrió lesiones, dolor y otras afectaciones como consecuencia de los ataques.

Las consecuencias del maltrato fueron acreditadas mediante peritajes veterinarios realizados durante la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los cuales permitieron establecer las afectaciones ocasionadas al animal.

Según el expediente, algunas de las agresiones contra ‘Lucas’ ocurrieron en presencia de menores de edad. Además, durante el proceso se estableció que el maltrato habría sido utilizado como una forma de represalia contra quien en ese momento era la pareja sentimental del hoy condenado.

Detalles de la condena

Tras valorar las pruebas, la justicia declaró responsable a Edgar Alexander Montañez Díaz por el delito de maltrato animal agravado y le impuso una pena de 20 meses de prisión.

La sentencia también contempla una inhabilidad para la tenencia de animales por el mismo periodo de 20 meses, como parte de las sanciones derivadas de la conducta por la que fue procesado.