La Fiscalía reportó una imputación y dos condenas por casos de maltrato animal en tres departamentos

La Fiscalía General de la Nación realizó una imputación y dos condenas contra casos de maltrato animal

Colombia

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación avanzó en tres proceso relacionados con agresiones contra animales de compañía, por medio del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA).

Como resultado de las intervenciones de las autoridades se realizaron dos condenas y se formuló una imputación contra un hombre señalado de causar la muerte de una canina.

Los hechos ocurrieron en un inmueble de Choachí en agosto de 2026, en medio de una discusión entre las dos personas y la canina de nombre ‘Nena’ murió por la gravedad de las heridas recibidas con un arma cortopunzante.

En el proceso un juez de control de garantías imputó a Juan Gabriel Pinzón Rincón, como presunto responsable de agredir con arma cortopunzante a la mascota de su compañera sentimental. El hombre deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

Las condenas establecidas en Bogotá y Antioquia

Por medio de las pruebas recopiladas por la Fiscalía y un juez penal de conocimiento condenó a José Oliverio Silva por los delitos de hurto agravado y lesiones sobre la integridad física del animal. Otorgándole una pena de 37 meses y 10 días de prisión, además de inhabilitar por 74 meses el tener animales.

Los hechos ocurrieron en agosto de 2025, cuando el hombre se apoderó de una canina que se encontraba en un establecimiento de comercio. Un pastor alemán que respondía al nombre de ‘Keyra’, fue tomada y trasladada por el hombre a otro lugar, utilizándola para cometer actos sexuales.

En otro proceso, Edgar Alexander Montañez Díaz fue condenado por el delito de maltrato agravado, con una sentencia de 20 meses en prisión e inhabilidad por el mismo término.

En un inmueble de Envigado, Antioquia en 2024, el hombre sometió de manera reiterada a un perro criollo llamado ‘Lucas’, a golpes y acciones violentas que posteriormente le ocasionaron lesiones y afectaciones.

Algunos de los ataques fueron producidos en presencia de menores de edad y correspondían a represalias contra su entonces pareja sentimental.

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