Citan a audiencia a presunto maltratador de sus mascotas en Bello

Bello, Antioquia

La Alcaldía de Bello citó a audiencia a un ciudadano acusado en redes sociales de presuntamente maltratar a dos perros en su vivienda. El presunto agresor deberá responder por su conducta ante las autoridades locales en el marco de la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel.

La intervención oficial inició la noche del 31 de agosto con un primer abordaje policial tras la difusión del video. Durante la mañana de este martes 1 de septiembre, un equipo de la Secretaría de Medio Ambiente, la Inspección de Medio Ambiente y la Policía Ambiental acudió al lugar.

Valoración médica y estado de los caninos

La inspección se llevó a cabo en el parque residencial Paisajes, donde los profesionales de la salud animal realizaron la valoración clínica correspondiente. Los caninos involucrados en el caso son un perro de raza pitbull, de 5 años, y un husky, de 7 meses.

Tras los exámenes practicados en el sitio, el equipo médico veterinario determinó que ambas mascotas se encuentran clínicamente estables. Los hallazgos observados por los especialistas fueron integrados al informe técnico que sustentará las actuaciones administrativas.

Rutas institucionales para denuncias de maltrato

La Alcaldía de Bello invitó a la comunidad a reportar de manera oportuna cualquier situación que ponga en riesgo a los animales de compañía. Para ello, recordó que está habilitada la línea de WhatsApp de Fauna Doméstica 311 784 98 17 para canalizar las denuncias.

Finalmente, la administración municipal reiteró su compromiso con la protección y el bienestar animal en el territorio. Asimismo, enfatizó que continuará atendiendo de forma responsable y con personal competente las alertas que emita la ciudadanía.