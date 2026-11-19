En reunión del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia designó al Ingeniero Industrial oriundo de Chiquinquirá, Luis Ángel Lara como rector de la institución para el periodo 2027 – 2030.

La designación se produjo luego de las votaciones de los diferentes estamentos y de escuchar las propuestas de los cinco candidatos que llegaron a la etapa final, tras un proceso en el que participaron inicialmente 21 aspirantes. En la votación del Consejo Superior, Luis Ángel Lara obtuvo seis votos, frente a tres de Luis Gabriel Márquez.

El proceso comenzó este jueves 19 de noviembre a las 8:00 de la mañana. Cada candidato tuvo 15 minutos para presentar su hoja de vida y sus propuestas programáticas ante los nueve integrantes del Consejo Superior Universitario.

Una vez terminadas las intervenciones, los consejeros deliberaron de manera privada y votaron.

El nuevo rector de la UPTC es Ingeniero Industrial, Especialista en Gestión de Proyectos, Magister en Metalurgia y Ciencias de los Materiales, docente asociado de la Seccional, donde por más de 17 años desarrolló procesos académicos, de docencia, investigación y extensión; tiempo en el que se desempeñó como docente de las Escuelas de Ingeniería de Minas, Industrial, Administración de Empresas, Ingeniería Geológica, Sistemas e Ingeniería Electrónica, adicionalmente fue director de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, Director del Instituto de Recursos Minero Energéticos, miembro del Consejo de Facultad y del Comité Curricular de la Escuela de Ingeniería de Minas.

Desde la investigación ha desarrollado diversos proyectos los cuales han generado alrededor de 21 productos investigativos.

Ha gestionado además alrededor de 30 proyectos con entidades públicas y privadas del orden regional y nacional, proyectos en los cuales se han conseguido importantes recursos para la universidad, vinculando estudiantes y profesionales egresados de los diferentes programas de la Seccional.

Fue decano de la seccional Sogamoso en 2021, vicerrector Administrativo de la universidad hasta antes de iniciar campaña para aspirar a la rectoría.

Está fue la propuesta que presentó para llegar a la rectoría

Una universidad más ágil, humana y transformadora del territorio es la apuesta de Luis Ángel Lara González, candidato a la rectoría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), quien presentó sus principales propuestas para la institución.

Su proyecto está estructurado en cuatro pilares: universidad, personas, territorio y conectividad. Entre sus iniciativas se encuentran la implementación de herramientas de inteligencia artificial en la academia, la digitalización de los procesos administrativos y el fortalecimiento de los servicios de bienestar en todas las seccionales.

“Nosotros tenemos una propuesta de una universidad más ágil, más humana y transformadora del territorio. Nuestra propuesta se basa en cuatro pilares, que es la universidad, las personas, el territorio y la conectividad”, señaló Lara.

En materia de bienestar, propuso ampliar el programa Jardín UPTCITOS a todas las sedes, con el propósito de apoyar a madres y padres cabeza de familia que estudian o trabajan en la institución. También plantea fortalecer la red de egresados y establecer convenios con empresas de la región para facilitar la vinculación laboral de los estudiantes.

“Queremos una universidad abierta 24-7, que los servicios de bienestar universitario lleguen a todos los estudiantes que los requieren y, sobre todo, a los profesores para dignificar la labor docente”, manifestó en entrevista con Caracol Radio.

El nuevo rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Luis Ángel Lara se posesionará el primero de enero para el periodo 2027 – 2030 y reemplaza en el cargo a Enrique Vera.