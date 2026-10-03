Ni Suba ni Kennedy: Estas son las 3 localidades más grandes de Bogotá; Más de 10.000 hectareas

Bogotá no solo se caracteriza por ser la capital de Colombia, también por ser la ciudad más grande

Bogotá se ha convertido en un punto donde habitantes de diferentes regiones del país se encuentran, ya sea para visitar, conocer o para buscar nuevas oportunidades. La capital cuenta con 20 localidades, cada una con características arquitectónicas, ecológicas y turísticas únicas.

El área total de Bogotá es de aproximadamente 1,776 kilómetros cuadrados, de los cuales 478 corresponden al área urbana, y es la ciudad más poblada del país con casi 8 millones de habitantes. Lo curioso es que una de sus localidades más grandes es la que menos población tiene.

Estas son las 3 localidades más grandes de Bogotá

Sumapaz:

Sumapaz es la localidad número 20 de Bogotá y representa casi el 64% del territorio del distrito capital. Tiene una extensión de 78,095 hectáreas rurales, y su población no supera los 4.000 habitantes. Se sitúa en el extremo sur de la ciudad y está dividida por dos cuencas, la del río Blanco y las del río Sumapaz.

Sumapaz se destaca por su fauna y flora por las condiciones extremas de la alta montaña, siendo el hogar de especies únicas adaptadas al frío, la neblina y la habitual humedad del páramo de Sumapaz, el más grande del planeta.

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Usme

Usme es la localidad número 5 de Bogotá, ubicada al suroriente y separada del casco urbano principal. Tiene una extensión de 21.506 hectáreas mixtas, cuenta con más de 120 barrios e incluye barrios del sur con extensas zonas rurales donde se realiza ecoturismo, senderismo y agroecología, y su población es de un poco más de 400.000 habitantes.

Usme resalta porque es una ciudad donde es posible experimentar la vida del campo. La Requilina y Usme Pueblo son centros de resistencia cultural y campesina. Los agricultores locales organizan turismo comunitario y agroturismo; los visitantes pueden aprender sobre la siembra tradicional y visitar varias huertas orgánicas.

Además, es una localidad que cuenta con una profunda huella de historia prehispánica con la Hacienda El Carmen, el parque arqueológico y el Patrimonio Cultural. Durante una excavación urbanística en 2007, fue encontrada una necrópolis de más de 2.000 tumbas indígenas muiscas y restos ceremoniales que datan del año 800 d.C. al 1600 d.C.

Ciudad Bolívar

Ciudad Bolívar es la localidad número 19 de Bogotá, ubicada al sur de la ciudad y limitando con localidades como Bosa, Usme y Kennedy. Tiene una extensión de 13 hectáreas mixtas (rural y urbana) con 360 barrios y una población de aproximadamente 850.000 habitantes.

Ciudad Bolívar resalta por ser la primera localidad donde se construyó el TransMiCable, la primera Manzana del Cuidado de la ciudad y el Museo de la Ciudad Autoconstruida. Además, cuentan con turismo comunitario para mostrar la galería a cielo abierto de grafitis en barrios como El Paraíso y Bella Vista.

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