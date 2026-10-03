Sequía, muerte de reses e incendios golpean a comunidades rurales de Mercaderes, Cauca

La escasez de agua, las altas temperaturas y los incendios están afectando a las comunidades rurales de Mercaderes, Cauca, donde se reportan pérdidas en cultivos, ganadería y sistemas utilizados para el riego.

Al menos 25 reses han muerto por el golpe de calor y la falta de alimento, mientras que un reciente incendio consumió unas 350 hectáreas en el título colectivo del Palenque La Torre.

Entre las pérdidas también se encuentran cultivos de maíz, plátano, yuca, melón y sandía, además de sistemas solares utilizados para el riego de los terrenos afectados.

José María Angulo, representante del consejo comunitario, expuso la situación que enfrentan las comunidades rurales y las pérdidas ocasionadas por la sequía y los incendios.

“También perdimos dentro de los predios, paneles solares que utilizábamos para el sistema de riego de la agricultura. En términos generales pues hemos venido teniendo unas pérdidas bastante notables”, expresó.

La Oficina de Gestión del Riesgo continúa con la elaboración de los censos de damnificados, mientras las comunidades solicitan ayudas al Gobierno Nacional y alivios para las familias que perdieron sus cosechas y aún mantienen obligaciones con entidades bancarias.