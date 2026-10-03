Excontratista de MinTransporte habría recibido un carro de $90 millones como soborno: Fiscalía

Rafael Antonio Henao, excontratista del Ministerio de Transporte habría recibido un carro de 90 millones de pesos como soborno. Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al excontratista del Ministerio de Transporte, Rafael Antonio Henao, quien habría recibido un vehículo avaluado en 90 millones de pesos a cambio de emitir conceptos técnicos favorables para un proyecto de mejoramiento vial en Cauca.

En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y cohecho impropio.

“El hoy procesado estuvo vinculado mediante contrato de prestación de servicios a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte, entre el 18 de enero y el 28 de diciembre de 2018”, explicó la Fiscalía.

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Además, se conoció que su labor consistió en apoyar la gestión y el seguimiento de iniciativas financiadas con recursos del Sistema General de Regalías. Asimismo, debía revisar los requisitos presentados por los interesados y elaborar informes de viabilidad a partir del análisis de datos geodésicos, levantamientos y replanteos topográficos.

“En desarrollo de esas funciones, los días 27 de noviembre, 18 y 28 de diciembre de 2018, habría emitido tres conceptos técnicos que respaldaban una propuesta para mejorar un tramo de vía rural entre Corinto y Toribío (Cauca). De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilada, esos documentos contribuyeron a que la Dirección de Infraestructura autorizara la ejecución del proyecto mediante la modalidad de obras por impuestos”, detalló la Fiscalía.

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También se conoció que Henao presuntamente sostuvo reuniones presenciales y conversaciones por chat con el interesado en desarrollar las obras, quien posteriormente, entre el 19 y el 22 de diciembre de 2018, al parecer, le entregó un vehículo y formalizó el traspaso nueve meses después.