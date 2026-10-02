Cotelco Magdalena prevé un comportamiento moderado durante la Semana de Receso Escolar

Santa Marta

Cotelco Capítulo Magdalena realizó un sondeo entre sus hoteles afiliados ubicados en Corredor del Sur, El Rodadero, Centro Histórico, Taganga, Corredor Naturaleza con el propósito de conocer las expectativas de ocupación para la Semana de Receso Escolar y el puente festivo de octubre.

De acuerdo con las respuestas recibidas, para el inicio de este periodo las proyecciones de ocupación se mantienen moderadas. Para el sábado 3 de octubre, el 78,6 % de los hoteles que respondieron el sondeo prevé una ocupación inferior al 50 %, reflejando que las mayores expectativas de llegada de visitantes se concentran hacia los días posteriores de la semana.

“Confiamos en que durante los próximos días aumente la llegada de visitantes a Santa Marta, especialmente a partir del jueves y durante el puente festivo, cuando tradicionalmente pueden presentarse reservas de última hora. Esperamos que este movimiento se refleje en una mejora de la ocupación hotelera y contribuya a dinamizar la actividad turística del destino”,Omar García Silva, presidente ejecutivo de Cotelco Capítulo Magdalena.

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Los resultados de 2026 corresponden a un sondeo de expectativas de ocupación realizado entre hoteles afiliados que respondieron la consulta y, por tanto, no constituyen todavía el resultado definitivo de ocupación del destino.