DIMAR aumenta controles durante semana de receso escolar en Cartagena

Con el inicio de la temporada de vacaciones por la semana de receso entre el sábado 3 y el domingo 11 de octubre de 2026, la Dirección General Marítima (DIMAR) ha activado su dispositivo de Seguridad Integral Marítima en todo el territorio nacional, a través de la campaña “Colombia Navega Segura”.

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El propósito de esta es fortalecer las condiciones de seguridad para quienes se movilizan o realizan actividades recreativas y turísticas en los espacios marítimos y fluviales del país.

A través de sus 17 capitanías de puerto a nivel nacional, la Autoridad Marítima Colombiana estará desarrollando controles preventivos, inspecciones a embarcaciones, verificaciones a empresas de transporte marítimo de pasajeros y jornadas pedagógicas dirigidas a turistas, navegantes, operadores marítimos y comunidades costeras, promoviendo el cumplimiento de las normas de seguridad y la protección de la vida humana en el mar y los ríos.

Para esta semana de receso, desde la Capitanía de Puerto de Cartagena se estima una alta movilización hacia los destinos insulares de la ciudad. La proyección es de más de 80.000 personas movilizándose hacia estos destinos desde los diferentes muelles públicos y marinas de Cartagena.

Al respecto, el Capitán de Puerto de Cartagena, Capitán de Navío Alberto Buelvas, destacó que “durante esta temporada desde la capitanía se fortalecerá las acciones de inspección, vigilancia y control, con especial atención a las condiciones de seguridad de las embarcaciones, documentación, capacidad autorizada, elementos de seguridad y cumplimiento de las disposiciones para el transporte de pasajeros”.

Durante una de las temporadas de mayor afluencia de visitantes en las diferentes regiones del país, estas acciones se están realizando de manera articulada con autoridades civiles, militares, organismos de socorro y entidades territoriales, con el fin de garantizar una respuesta efectiva ante cualquier eventualidad y brindar condiciones seguras para el disfrute de las actividades marítimas y náuticas en la jurisdicción.

La Dirección General Marítima reitera que la seguridad es una responsabilidad compartida y que el cumplimiento de las medidas preventivas permite reducir riesgos asociados a la navegación y al desarrollo de actividades recreativas en el agua. De igual manera, invita a consultar siempre las condiciones meteomarinas antes de realizar cualquier actividad marítima o náutica y a mantenerse informado a través de los canales oficiales de las autoridades nacionales, regionales y locales.

Recomendaciones generales:

• Utilizar únicamente servicios de transporte marítimo autorizados por la Autoridad Marítima Colombiana y embarcar únicamente desde los muelles habilitados en cada ciudad.

• Verificar las condiciones meteomarinas emitidas por el Centro de Investigación Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe, antes de realizar cualquier actividad en el mar.

• Usar el chaleco salvavidas durante todo el recorrido y asegurarse de que la embarcación cuente con los elementos mínimos de seguridad exigidos por la normativa marítima colombiana.

• Respetar la capacidad máxima autorizada de las embarcaciones y atender las instrucciones de la tripulación.

• Evitar el consumo de bebidas alcohólicas durante la navegación y abstenerse de realizar conductas que pongan en riesgo la seguridad propia o la de terceros.

• No lanzarse al agua cerca de embarcaciones en movimiento o fondeadas.

• Proteger los ecosistemas marinos y costeros evitando arrojar residuos al agua o realizar actividades que afecten el medio ambiente.

• En caso de emergencia, comunicarse a través de la línea 146 de Guardacostas o mediante el canal 16 VHF marino.