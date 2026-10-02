Fiestas, cultura y deporte hacen parte de la agenda de receso escolar en Antioquia

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia presentó la agenda cultural, deportiva y turística que acompañará a las familias durante la semana de receso escolar. La programación reúne actividades en diferentes subregiones del departamento y busca ofrecer alternativas de entretenimiento, cultura, deporte y turismo para residentes y visitantes.

A través de la Dirección de Turismo, el e Indeportes Antioquia, la Administración departamental acompañará una amplia programación que incluye 37 actividades turísticas, además de siete eventos culturales y siete actividades deportivas.

La agenda turística contempla 26 fiestas y festivales en 27 municipios, con actividades que se extenderán hasta el 12 de octubre. Entre los eventos se encuentran el Festival de Teatro de Titiribí, el Festival Nacional de Literatura Tomás e Isabel Carrasquilla, en Santo Domingo; la Feria de la Confección y la Cultura, en Donmatías; y el Festival de la Cometa, en Jericó.

También se destacan las Fiestas del Buey, en Valparaíso; las Fiestas del Agua, en Briceño; el Festival de la Mula y el Café y Expo Suroeste, en Ciudad Bolívar; las Fiestas del Samán, en Hispania, y el Festival Nacional del Bullerengue, en Necoclí, entre otras.

El Palacio de la Cultura también tendrá programación

En Medellín, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia desarrollará siete actividades en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. La programación comenzará el 3 de octubre con Palacio Encantado, un espectáculo de magia, ilusión y fantasía.

Durante la semana también habrá talleres como Gargol-Arte: Mosaicos del Palacio, recorridos por la exposición Cancionero Antioquia y actividades relacionadas con el legado de la maestra Débora Arango. Los recorridos por la exposición se realizarán los días 7 y 9 de octubre, mientras que el 10 de octubre habrá una edición especial.

Deporte y actividad física en las subregiones

Indeportes Antioquia tendrá programación en diferentes territorios del departamento: el Campamento Subregional Norte y Bajo Cauca, en Angostura; la Carrera de la Familia, en Santa Fe de Antioquia; el programa Por Su Salud Maestro, Muévase Pues, en Necoclí, y los Juegos Departamentales Subregional Valle de Aburrá, en Copacabana.

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También se realizarán un Festival de Videojuegos, en Armenia Mantequilla; los Juegos Departamentales de las subregiones Nordeste y Magdalena Medio, en Cisneros; la Carrera de los Balcones, en Carolina del Príncipe; la Media Maratón Internacional de La Ceja; la Carrera Antioquia Corre, en Chigorodó; las medias maratones de Urrao y un campamento subregional en Mutatá.

La agenda se complementa con el Encuentro de Clubes de la Salud y el Adulto Mayor, que se desarrollará en Frontino entre el 9 y el 12 de octubre. Con la agenda cultural la gobernación de Antioquia incentiva un espacio sano y de diversión para quienes disfrutan del receso escolar.