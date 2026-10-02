MinTransporte cambiará plataforma de despachos de carga para facilitar trámites a transportadores

El Gobierno anunció un cambio en la plataforma que utilizan los transportadores para registrar y gestionar sus operaciones. Durante el Congreso de Colfecar 2026, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que desde el 1 de enero de 2027 comenzará a funcionar un nuevo sistema, diseñado para concentrar en un mismo lugar varios de los trámites que hoy realizan empresas y conductores.

La nueva plataforma podrá utilizarse desde el celular y permitirá solicitar el inicio de un viaje, gestionar la autorización del despacho, cerrar el recorrido y realizar la facturación. También contará con un asistente de inteligencia artificial y, según explicó la ministra, estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

“Lo que queremos es que, de una manera fácil, desde tu celular, puedas solicitar el inicio del viaje, la autorización de despachos, que cierres tu viaje y que puedas facturar”, explicó Noguera.

El cambio llega en medio de fallas en el sistema actual

El anuncio se conoce mientras el sector transportador continúa reportando dificultades con el Registro Nacional de Despachos de Carga, RNDC, la plataforma que actualmente concentra parte de estos procesos.

De acuerdo con las cifras presentadas por Colfecar durante el Congreso, las fallas del sistema representaron 36 días perdidos entre enero y septiembre. El impacto no se limita al trámite administrativo: cuando la plataforma deja de funcionar, un conductor puede terminar un recorrido y quedar sin posibilidad de facturarlo o incluso de iniciar su siguiente viaje.

La propia ministra puso este problema como uno de los motivos para cambiar el sistema.

“Es increíble que ya hayan hecho el viaje y como no servía nuestra plataforma, no solo no podían facturar, sino que tampoco podían iniciar otro trayecto”, señaló.

El Gobierno plantea una plataforma disponible todo el año

Uno de los cambios anunciados está relacionado con la disponibilidad del sistema. Noguera explicó que la nueva plataforma busca funcionar de manera permanente para evitar que una interrupción termine frenando la operación de los transportadores.

“Para que funcione la plataforma 24 horas, siete días a la semana, los 365 días del año”, explicó la ministra.

Noguera también cuestionó la forma en que se venía manejando parte de la operación del sistema. Según relató, algunas de las personas encargadas estaban vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios y, cuando terminaban esos contratos, se presentaban interrupciones en la plataforma.

“No estaban en la planta del Ministerio. (...) como no tenía contrato, se bloqueaba la plataforma. Esto es inaceptable”, afirmó.

Con el nuevo sistema, el Gobierno plantea concentrar en un mismo lugar los principales procesos de cada recorrido y reducir el impacto que una falla tecnológica puede tener sobre la operación.

La plataforma está prevista para entrar en funcionamiento el 1 de enero de 2027 y tendrá entre sus principales cambios el acceso desde el celular, la integración de los trámites del viaje y un asistente de inteligencia artificial.