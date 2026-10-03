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03 oct 2026 Actualizado 13:18

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Guardaparques en la mira: las amenazas se cuadruplicaron en Colombia

Incidentes de seguridad van en aumento; pasaron de 3 en 2024 a 13 en 2025, y este año ya van 8 hasta julio

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La situación en los parques nacionales es incontrolable. Los incidentes de seguridad contra guardaparques están disparados: pasaron de 3 en 2024 a 13 en 2025, es decir, se multiplicaron por más de cuatro. En 2026 se tiene reporte de 8 hasta julio. La entidad menciona amenazas, retenciones, extorsión, minas antipersonales y quema de cabañas y sedes.

Respecto a las cacerías, se tiene reporte de 100 eventos de cacería en 18 parques entre 2021 y el 30 de junio de 2026. Los que mayor afectación han presentado son Selva de Florencia, Tayrona, Iguaque y Los Estoraques.

¿Cuántos guardaparques hay?

La entidad aclara que “guardaparque” no es un cargo formal. Actualmente, 367 funcionarios cuidan las 65 áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Estos son los parques con personal mínimo:

  • En la Serranía de Manacacías (Meta): 1 funcionario
  • En Uramba Bahía Málaga (Pacífico): 1 funcionario
  • En la Reserva Nacional Natural Puinawai (Amazonía): 2 funcionarios
  • En Catatumbo Barí (Norte de Santander): 2 funcionarios
  • En Cinaruco (Arauca): 2 funcionarios
  • En Río Puré (Amazonía): 3 funcionarios
  • En la Serranía de Chiribiquete (Amazonía): 5 funcionarios
  • En el Tayrona, uno de los parques más visitados del país y uno de los más afectados por la cacería: 7 funcionarios

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Funcionarios por regiones

La Dirección Territorial Andes Occidentales tiene 83 funcionarios; Caribe, 81; Pacífico, 58; Amazonía, 54; Andes Nororientales, 53, y Orinoquía, 38. Es decir, más de 63.000 hectáreas por funcionario.

Chiribiquete, el caso más extremo

El parque tiene 4.268.095 hectáreas, según el Ministerio de Ambiente, y tiene 5 funcionarios. Eso da un funcionario por cada 853.600 hectáreas.

¿Qué hay en los parques?

Los 65 parques albergan 25.201 especies, el 36% de la biodiversidad del país. Tienen el 92% de las aves amenazadas, el 77% de los peces y el 65% de los mamíferos amenazados de Colombia. Hay 63 viveros en 32 áreas, donde se propagan 509 especies nativas. La estrategia de conservación del oso andino va en un 60% de cumplimiento.

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