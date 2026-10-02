Septiembre cerró con reducción de homicidios en Antioquia

Medellín

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que el mes de septiembre de 2026 tuvo una reducción significativa de homicidios, gracias al actuar de las autoridades en las diferentes subregiones.

50 homicidios menos

Según explicó el mandatario seccional, “nosotros cerramos septiembre con casi 50 homicidios menos respecto al mismo periodo del año anterior, lo cual es un buen indicador de cómo la operatividad de la fuerza pública arrincona el crimen y cuando funcionan y trabajan son capaces de proteger eficientemente a los antioqueños”.

Objetivos de alto valor

El gobierno seccional ha mantenido su estrategia de lucha contra las estructuras delincuenciales y presencia en las nueve subregiones, especialmente en las zonas donde delinquen los grupos armados ilegales.

Por parte del mandatario seccional se ha insistido en los 19 objetivos de valor o cabecillas de esas estructuras armadas, que afectan la seguridad de los habitantes de las diferentes localidades donde hay disputa de corredores y territorios por parte de esas organizaciones criminales.

En este departamento hay presencia del Clan del Golfo, las disidencias de las FARC comandadas por alias Calarcá, ELN y otros grupos como El Mesa.

Recategorizar El Mesa

Andrés Julián Rendón ha insistido en la necesidad de recategorizar el Grupo Delincuencial Organizado El Mesa, cuyo origen es en el norte del Valle de Aburrá, pero que hoy tiene presencia en diferentes subregiones antioqueñas.

Para el mandatario seccional, “El Mesa no puede seguir apareciendo como un pequeño grupo delincuencial cuando tiene armamento de largo alcance, cuando se alía con FARC y ELN para pelear contra el Clan de Golfo por las rentas criminales del narcotráfico y la minería ilegal”.

Dijo el gobernador que se debe adelantar una estrategia contra la minería ilegal, que es una fuente de financiación de los grupos armados ilegales.

Narcotráfico y cultivos

El narcotráfico es uno de los mayores problemas que han evidenciado las autoridades en Antioquia; puntualmente, hay algunas zonas más afectadas como el Norte y el Bajo Cauca.

En esos territorios se están adelantando trabajos de la gobernación de Antioquia en coordinación con las fuerzas militares y con operativos que, según el mandatario, se habían dejado de adelantar en los años previos, durante el gobierno nacional anterior.

Solicitudes a la Policía Nacional

Desde esta parte del país le pidieron al director de la Policía Nacional y al Gobierno Nacional que, además de los cuatro centros de fusión que se tienen previstos en Antioquia, se sume uno especial para la zona metropolitana del Valle de Aburrá.

Estos centros de fusión, que operan como nodos interinstitucionales de la Policía Judicial, fiscales, fuerzas de despliegue en terreno, se tienen previstos para el Norte, Nordeste, Oriente y Suroeste.

Andrés Julián Rendón enfatizó que en esta zona del departamento hay un foco “en la lucha por neutralizar las finanzas criminales que se lavan en estos conglomerados urbanos del departamento y del país, fruto del narcotráfico y la minería ilegal”.

Laboratorio de aspersión

Sobre la propuesta que lanzó el gobernador Andrés Julián Rendón al Gobierno Nacional, de un plan piloto de erradicación de cultivos ilícitos por medio de la aspersión terrestre focalizada con glifosato, por medio de drones, por ahora no se ha tenido respuesta.

Sobre este tema, el gobernador dijo que “ellos han tenido unas dificultades judiciales que han imposibilitado que puedan iniciar, como ha sido su intención en el sur del país. Nosotros estamos planteando que se haga”.

Este plan piloto indica que la aspersión no se hace con aviones; para su ejecución se utilizan drones con glifosato, lo cual es permitido por el fallo de la corte.

Además de los drones, esta estrategia estaría acompañada por unas máquinas que hacen la erradicación sin poner en riesgo la vida de los uniformados.

Esto se debe complementar con un plan de desarrollo alternativo, como ya se ejecutó hace unos quince años en Antioquia.