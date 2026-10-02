¿Cuál es el precio de la gasolina HOY en Colombia? Así quedó galón en octubre tras últimos anuncios

El precio de la gasolina corriente en Colombia se mantiene sin cambios durante octubre, luego de que el Gobierno Nacional decidiera reversar el incremento de $46 por galón que había comenzado a aplicarse desde el primero de este mes.

Con esta decisión, los consumidores continuarán pagando el mismo valor promedio que estaba vigente en septiembre, mientras que el Estado asumirá el costo asociado al ajuste que había sido anunciado inicialmente.

Los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda confirmaron que la medida responde a una instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, quien ordenó evitar que el incremento llegara al precio final que pagan los usuarios.

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Precio de la gasolina hoy en Colombia: ¿cuánto cuesta el galón?

Para octubre, el precio promedio de la gasolina corriente queda en $15.886 por galón, de acuerdo con la decisión del Gobierno de dejar sin efecto el aumento de $46 que había llevado temporalmente el valor promedio a $15.933.

La diferencia será asumida por el Estado. Para octubre, el Gobierno calcula un costo de aproximadamente $8.300 millones por mantener el precio de la gasolina sin el incremento.

¿Por qué el Gobierno reversó el aumento de la gasolina?

Según la explicación oficial, el reconocimiento económico a los productores de etanol se mantiene. Lo que cambia es quién asume el impacto de ese ajuste: en lugar de trasladarlo directamente al consumidor mediante el precio del galón, el Gobierno decidió cubrirlo durante octubre.

De esta manera, el precio de la gasolina permanece estable para los usuarios, aunque el costo no desaparece y termina teniendo un efecto sobre las cuentas públicas.

La decisión también mantiene sin modificaciones el precio del ACPM, que continúa congelado después de las medidas adoptadas en septiembre por los efectos del terremoto registrado el 10 de agosto.

¿Qué pasa con el precio del ACPM en Colombia?

El ACPM tampoco tendrá un incremento en octubre. El precio permanece congelado mientras continúa la discusión sobre el costo que representa para las finanzas públicas mantener una diferencia entre el valor nacional y el precio internacional.

De acuerdo con ANIF, la referencia internacional del diésel pasó de cerca de $11.900 por galón en enero a $19.820 al 28 de septiembre. En Colombia, durante el mismo periodo, el precio pasó de $11.062 a $11.399.

La diferencia se acerca a $8.400 por galón, lo que explica buena parte de la presión acumulada sobre el FEPC.

¿Cuánto le cuesta al Estado mantener el precio de la gasolina?

La reversión del aumento de octubre ocurre mientras el Estado enfrenta obligaciones acumuladas por la estabilización de los precios de los combustibles.

Durante el primer semestre de 2026, la deuda con Ecopetrol asociada al FEPC llegó a $6 billones. Además, el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla $9,6 billones destinados a atender obligaciones relacionadas con este fondo.