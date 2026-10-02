Gobierno De la Espriella reactivó alianza con Colfuturo para becas: Petro buscó acabarla
La alianza está respaldada por 25 millones de dólares, y permitirá proyectar para 2027 la selección de 3000 colombianos que deseen nuevas oportunidades de formación.
El Gobierno reactivó una alianza con Colfuturo, para ampliar las oportunidades de formación en maestrías y doctorados en el exterior.
La alianza está respaldada por 25 millones de dólares, y permitirá proyectar para 2027 la selección de 3000 colombianos que deseen nuevas oportunidades de formación.
Se trata de una alianza que el gobierno de Gustavo Petro trató de finalizar; y es que esta administración de Abelardo De La Espriella, reactivó para reconocer el mérito y triplicar las oportunidades de formación.
La renovación de la alianza se formalizó entre el vicepresidente José Manuel Restrepo, la ministra de Ciencias, Claudia Benavides y el presidente de la Junta Directiva de Colfuturo, Eduardo Pacheco.
¿Cómo quedarán los beneficios?
Así las cosas y de acuerdo con las condiciones del programa, los beneficios podrán acceder a una beca del 25%, así como a bonos condonables adicionales de hasta el 40%, que sumados lograrían una condonación de hasta el 65%.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...