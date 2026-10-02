La Justicia de Venezuela absuelve a la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel

MADRID, SPAIN - 2024/04/06. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Marcos del Mazo / Colaborador) / Marcos del Mazo

La Justicia de Venezuela ha absuelto a la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, quien había sido acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, y excarcelada con medidas cautelares en enero pasado tras permanecer detenida casi dos años.

San Miguel informó que un tribunal con competencia en terrorismo dictó su sentencia absolutoria el jueves y la declaró “libre de responsabilidad penal” respecto de los cargos formulados en su contra, según dijo en su cuenta de X.

Lea más: Piden clemencia por Christa Pike, pero gobernador de Tennessee tiene decisión final: directora TADP

“Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente”, manifestó la también presidenta de la ONG Control Ciudadano, quien añadió que espera que las condenas emitidas por el mismo caso contra otras personas sean anuladas al considerarlas injustas.

Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Larry Devoe, aseguró este viernes que su institución solicitó la sentencia absolutoria para San Miguel y otras tres personas, sin dar los nombres, que enfrentaban el mismo proceso penal por la presunta comisión de diversos delitos.

Más información: Diputados tumbaron los dos decretos sobre vivienda en España

En esta misma causa, añadió Devoe, 10 ciudadanos fueron condenados luego de que se “acreditara plenamente su participación en los hechos objeto del proceso”.

San Miguel estuvo recluida casi dos años en la prisión conocida como El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) identificada por opositores como un “centro de torturas”.

Lea más: “El avión iba en picado”, relata a Modi el piloto indio apuñalado en el vuelo de Flydubai

La activista fue acusada por la Fiscalía, entonces liderada por Tarek William Saab, de un supuesto vínculo con una “trama conspirativa” que buscaba “atentar” contra el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios de Venezuela.

Fue arrestada en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija, quien también fue detenida brevemente junto a otros familiares.

Más información: Sergei Vagin: Embajada de Rusia agradece a autoridades colombianas deportar al ciudadano ruso

El 9 de enero, San Miguel fue enviada a España cuando se anunció su excarcelación junto a otros cuatro españoles, pero regresó a Venezuela el pasado mayo.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: