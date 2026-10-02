Guardacostas de EE. UU. interceptan en el Caribe un buque que transportaba combustible a Cuba. Getty Images / Joel W. Rogers

La Guardia Costera de Estados Unidos anunció este viernes que a principios de septiembre interceptó en el Caribe un buque que supuestamente transportaba combustible a Cuba.

La operación se enmarca en el endurecido embargo petrolero al que Washington somete a la isla desde que el Gobierno de Donald Trump capturó en enero a Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, hasta entonces principal auspiciador energético de La Habana.

El buque, el Grace, se dirigía aparentemente a Cuba con combustible en los tanques de lastre y en una serie de contenedores, explicó la Guardia Costera estadounidense, que acusa al navío de emplear “tácticas habituales de la llamada ‘flota en la sombra’” que suministra hidrocarburos a la isla.

Tras el abordaje, los guardacostas estadounidenses escoltaron al Grace hasta el puerto de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán, donde la Marina mexicana confirmó que la embarcación transportaba combustible.

En el operativo participaron dos navíos, un avión de vigilancia marítima HC-144 y un equipo táctico de la Guardia Costera, según detalla el comunicado.

La intercepción del Grace se produce tras el abordaje y detención a principios del pasado verano del Jaira Provider, otro buque que cargaba combustibles y navegaba bajo bandera de San Cristóbal y Nieves, por parte de Estados Unidos.

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024 causada en parte por un sistema eléctrico obsoleto y sin mejoras, una situación agravada desde enero pasado por el bloqueo petrolero de EE. UU. -que se enmarca en una estrategia de presión sobre el Gobierno cubano por parte de Washington.