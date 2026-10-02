Ejército abatió a alias Terry, del Clan del Golfo, señalado por homicidio a futbolista en Suroeste

Combates entre Ejército y Clan del Golfo dejan dos abatidos en zona rural de Jericó, Antioquia. Foto: Ejército Nacional.

Jericó, Antioquia

Tres presuntos integrantes del Clan del Golfo habrían muerto durante combates con tropas del Ejército Nacional en zona rural de Jericó, en el Suroeste de Antioquia.

Los enfrentamientos se han dado en la mañana del 2 de octubre por soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7, quienes adelantan una operación ofensiva contra integrantes de esta estructura armada organizada.

Según informó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en el operativo habría sido abatido alias Terry, señalado como presunto autor material del homicidio de Andrés Felipe Herrera Quiroz, reconocido futbolista en el municipio de Jardín, en el Suroeste del departamento.

Los enfrentamientos con el Clan del Golfo también habrían tenido como resultado la muerte de otros dos integrantes de la estructura ilegal.

Desarrollo de operaciones militares

Los combates continúan en el área mientras las tropas avanzan en las operaciones para contrarrestar la presencia y el accionar del grupo armado en esta zona del departamento.

El Ejército señaló que el despliegue militar busca proteger a la población civil y garantizar la seguridad en el territorio, en medio de las acciones que se vienen desarrollando contra estructuras criminales con presencia en el Suroeste antioqueño.

Las tropas permanecen en la zona y las operaciones militares continúan mientras las autoridades establecen las circunstancias en las que se produjeron los enfrentamientos y consolidan el balance de la acción.