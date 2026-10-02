La campaña de Alma Rosa: “Tócate, obsérvate, actúa” busca salvar más vidas del cáncer de mama
La Fundación Alma Rosa lanzó una nueva campaña de concientización sobre el cáncer de mama, centrada en el autocuidado, la detección temprana y la importancia de consultar ante cualquier cambio en el cuerpo.
Medellín, Antioquia
En el marco del mes del cáncer de mama, la Fundación Alma Rosa presentó su campaña “Tócate y salva tu vida”. Una iniciativa que busca promover el conocimiento del propio cuerpo y la detección oportuna de una enfermedad que afecta a miles de mujeres en Colombia y en el mundo.
En Colombia hay un 28 % de los nuevos casos de cáncer diagnosticados en mujeres, con alrededor de 17.000 casos nuevos y 5.000 muertes cada año, según las cifras compartidas por la Fundación.
De acuerdo con la organización, cuando la enfermedad es identificada y tratada en fases iniciales, las posibilidades de supervivencia pueden acercarse al 90 %. Por eso, este año, la campaña tiene como protagonistas a Carolina y Juliana Alzate, dos hermanas que han vivido el diagnóstico de y que decidieron compartir su experiencia para incentivar a otras mujeres.
Juliana Alzate explicó que tanto ella como su hermana son los primeros casos de cáncer de mama registrados en su familia y señaló que su diagnóstico estuvo relacionado con factores hormonales y no con antecedentes familiares.
Según la información divulgada por la Fundación, entre el 5 % y el 10 % de los casos están relacionados con factores hereditarios. Las señales que pueden justificar una valoración genética se encuentran tener varios familiares directos con cáncer de mama u ovario, diagnósticos antes de los 50 años, cáncer en ambos senos o antecedentes de cáncer de mama en hombres de la familia.
Autocuidado y detección oportuna
La Fundación Alma Rosa destaca que existen factores asociados al riesgo como el consumo de alcohol, el tabaquismo y la obesidad. También recomienda mantener una alimentación saludable y realizar actividad física de manera regular.
Para Lina Hinestroza, directora de la Fundación, el autocuidado debe convertirse en una práctica colectiva. “Tejer una red de cuidado” es contribuir a que familiares, amigas y compañeros puedan reconocer signos de alerta.
Hinestroza aclara que el autoexamen no reemplaza las pruebas médicas ni las tecnologías utilizadas para diagnosticar el cáncer, pero puede ayudar a que las mujeres conozcan sus cuerpos y detecten cambios que requieran una consulta.
Más información
Una agenda rosa durante octubre
Las actividades de la Fundación Alma Rosa comenzaron con la Carrera de las Rosas en Medellín, que llega a su undécima edición y reúne a miles de participantes para homenajear a personas que viven con la enfermedad, sobrevivientes y quienes han fallecido a causa del cáncer.
El 19 de octubre se realizará además la tercera edición de Medellín Rosa, una jornada gratuita que reunirá a 500 mujeres de diferentes comunas de la ciudad para participar en actividades enfocadas en la salud física y mental, la reducción del estrés y la conexión entre cuerpo y mente.