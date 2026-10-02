La campaña de Alma Rosa: “Tócate, obsérvate, actúa” busca salvar más vidas del cáncer de mama

Medellín, Antioquia

En el marco del mes del cáncer de mama, la Fundación Alma Rosa presentó su campaña “Tócate y salva tu vida”. Una iniciativa que busca promover el conocimiento del propio cuerpo y la detección oportuna de una enfermedad que afecta a miles de mujeres en Colombia y en el mundo.

En Colombia hay un 28 % de los nuevos casos de cáncer diagnosticados en mujeres, con alrededor de 17.000 casos nuevos y 5.000 muertes cada año, según las cifras compartidas por la Fundación.

De acuerdo con la organización, cuando la enfermedad es identificada y tratada en fases iniciales, las posibilidades de supervivencia pueden acercarse al 90 %. Por eso, este año, la campaña tiene como protagonistas a Carolina y Juliana Alzate, dos hermanas que han vivido el diagnóstico de y que decidieron compartir su experiencia para incentivar a otras mujeres.

Juliana Alzate explicó que tanto ella como su hermana son los primeros casos de cáncer de mama registrados en su familia y señaló que su diagnóstico estuvo relacionado con factores hormonales y no con antecedentes familiares.

Según la información divulgada por la Fundación, entre el 5 % y el 10 % de los casos están relacionados con factores hereditarios. Las señales que pueden justificar una valoración genética se encuentran tener varios familiares directos con cáncer de mama u ovario, diagnósticos antes de los 50 años, cáncer en ambos senos o antecedentes de cáncer de mama en hombres de la familia.

Autocuidado y detección oportuna

La Fundación Alma Rosa destaca que existen factores asociados al riesgo como el consumo de alcohol, el tabaquismo y la obesidad. También recomienda mantener una alimentación saludable y realizar actividad física de manera regular.

Para Lina Hinestroza, directora de la Fundación, el autocuidado debe convertirse en una práctica colectiva. “Tejer una red de cuidado” es contribuir a que familiares, amigas y compañeros puedan reconocer signos de alerta.

Hinestroza aclara que el autoexamen no reemplaza las pruebas médicas ni las tecnologías utilizadas para diagnosticar el cáncer, pero puede ayudar a que las mujeres conozcan sus cuerpos y detecten cambios que requieran una consulta.

Más información Gobernación de Antioquia entrega equipos tecnológicos a 45 concejos municipales

Una agenda rosa durante octubre

Las actividades de la Fundación Alma Rosa comenzaron con la Carrera de las Rosas en Medellín, que llega a su undécima edición y reúne a miles de participantes para homenajear a personas que viven con la enfermedad, sobrevivientes y quienes han fallecido a causa del cáncer.

El 19 de octubre se realizará además la tercera edición de Medellín Rosa, una jornada gratuita que reunirá a 500 mujeres de diferentes comunas de la ciudad para participar en actividades enfocadas en la salud física y mental, la reducción del estrés y la conexión entre cuerpo y mente.