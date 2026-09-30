Iglesia de Quimbaya, Quindío no será demolida en su totalidad, desmontarán la torre: Diócesis

Armenia

La tradicional iglesia basílica menor de Quimbaya, Quindío no será demolida en su totalidad, pero la emblemática torre deberá ser desmontada por las afectaciones que sufrió por el terremoto.

La Basílica Menor, Jesús, María y José del municipio de Quimbaya, Quindío afectada por el terremoto no va a ser demolida en su totalidad, así lo anunció el obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero.

El jerarca de la iglesia católica a través de un video confirmó la decisión frente a este tradicional templo católico “Después de escuchar voces autorizadas de ingenieros, de patólogos, de estructuralistas y después de habernos reunido con la mesa técnica de la parroquia, con la mesa técnica de la diócesis, hemos tomado una decisión pensando en la comunidad y es hacer el desmonte de la torre principal donde está el Cristo de la Esperanza que fue tallado por el maestro Buenaventura Malagón, vamos a tratar de cuidar la recuperación de ese Cristo que es un patrimonio histórico y cultural.”

Y agregó “Cuando hablamos de ese desmonte de la torre principal, seguramente que habrá que demoler algunos elementos a su alrededor y eso va a implicar dar una mirada también a la cúpula que queda encima del presbiterio porque también quedó afectada.

Por lo tanto, seguramente tendremos que colocar allí un apaga arrancamiento de manera que se puedan tener unos andamios certificados que nos permita sostener esa cúpula para poder hacer la intervención que queremos que se haga con toda la filigrana con todo el profesionalismo y con todo el cuidado necesario.

Cortesía Diócesis de Armenia

Sobre los costos, el obispo señaló que los expertos que llegaron por parte del gobierno nacional enviaron unas cotizaciones de una patología especializada que supera los 400 millones de pesos.

Y agregó el obispo “obviamente sabemos que todo eso puede ser importante para seguir pensando en ese patrimonio cultural y religioso. Pero ahí en la realidad esa patología puede tardar entre uno y tres meses”