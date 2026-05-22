12 controladores semafóricos han sido vandalizados este año en Armenia

Armenia

No paran los hechos vandálicos contra la red semafórica de la ciudad lo que impacta negativamente en la movilidad y seguridad vial.

El secretario de tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño sostuvo que es preocupante el panorama que se vive actualmente puesto que no hay recurso humano y financiero que sea suficiente para atender las contingencias que se registran diariamente.

Explicó que el caso reciente se presentó en la madrugada del miércoles 20 de mayo fue vandalizada la calle 10 norte en las carreras 14 y 15 lo que genera que este fuera de servicio y desborda la capacidad de atención y reacción de la entidad.

Envío un llamado especial a la comunidad para que apoye el cuidado del bien puesto que es al servicio de todos los ciudadanos y los daños se recuperan con dineros de impuestos y multas.

Enfatizó que actualmente no tienen cuantificado el monto de los recursos que han destinado por los daños generados, sin embargo, dio a conocer que el año pasado debieron reponer más de seis kilómetros de cable hurtado y este año van 12 controladores vandalizados totalmente.

El secretario de tránsito de la ciudad añadió que avanzan en la modernización semafórica con el fin de mitigar este tipo de situaciones. Recordó que iniciarán obras en la calle 18 entendiendo que no es posible la reposición al mismo tiempo puesto que tienen los tiempos de ejecución establecidos.

Secretaría de Gobierno

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez especificó que establecen un trabajo importante apuntando a la modernización que es clave para mejorar las condiciones de los semáforos para que no queden expuestos para los vándalos y delincuentes.

Dijo que con el nuevo sistema se va a evitar contar con cable aéreo porque será subterráneo con el objetivo de que no se generen los hurtos o vandalismos.

En cuanto a las medidas actuales, el funcionario señaló que es clave la denuncia por parte de los ciudadanos para que se pueda lograr la judicialización de las personas que están generando estas afectaciones de movilidad.