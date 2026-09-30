Más de mil afectaciones por el terremoto se registran en Génova en el Quindío

Armenia

Tras el terremoto del pasado 10 de agosto se ha generado una percepción de que en el departamento no ocurrió una afectación a raíz de que no hubo muertos y colapsos de edificaciones como en otros departamentos del país, sin embargo, los alcaldes de la zona cordillerana del Quindío llaman la atención sobre la situación.

El alcalde del municipio de Génova, Diego Fernando Sicua evidenció que se está gestando una percepción errónea de que en la zona cordillerana no ocurrió nada por el terremoto, sin embargo, informó que tras las visitas técnicas que realizaron se logró determinar que son 1.611 afectaciones.

“Hay una percepción a nivel nacional que en el Quindío no pasó nada. Hay una percepción que porque no se colocaron una gran cantidad de fallecidos, entonces aquí no ocurrió mayor cosa. Ese es una percepción a nivel nacional. Entonces vemos que en municipios como Quimbaya, Montenegro y otros municipios tienen casas destruidas en la zona urbana. Pero hay otra percepción errónea en el departamento del Quindío y es que en la cordillera no pasó nada”, mencionó.

Fue claro que ante lo anterior no se puede tener la percepción actual porque sí se registraron afectaciones en el departamento por lo que urgen las intervenciones correspondientes.

“Después de las visitas técnicas que empezamos a realizar, después de las visitas que se realizaron a campo, a la parte rural, vemos que hay más de 1611 afectaciones. Y esas afectaciones varían entre leves, medianas y algunas que ya van para demoliciones también”, indicó.

Dio a conocer que de acuerdo con el diagnóstico en la zona rural cuentan con más de 800 viviendas afectadas de las cuales más de 500 están relacionadas con el tema cafetero recordando que el municipio de Génova es el de mayor producción de café del departamento lo que impacta en la dinámica económica.

“Entonces no podemos tener ese diagnóstico, esa percepción por parte del departamento del Quindío que en la cordillera no pasó nada, cuando en la zona rural, según el diagnóstico que tenemos 832 viviendas afectadas, de las cuales más de 500 son del tema del gremio cafetero. Y entonces nos preocupa”, manifestó.

Añadió: “Nosotros somos el municipio con mayor producción de café, pero esas afectaciones van a repercutir luego en cómo vamos a beneficiar el café, cómo lo vamos a transformar cuando no tengamos esos beneficiaderos al momento de poder hacer toda esta consecución y proceso del café, al momento de ir a cosechar el café, dónde vamos a digamos albergar las personas recolectoras de café, bajo qué riesgo lo vamos a hacer”.

Sostuvo que el llamado que realiza no solo al gobierno departamental sino al nacional es que la reconstrucción del departamento sea al mismo tiempo, es decir, que sí se genera la intervención en el municipio de Quimbaya también se haga en Génova y así sucesivamente.