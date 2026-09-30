Declaran insubsistente al quindiano Luciano Grisales como director de la unidad de gestión pensional

Armenia

El Gobierno Nacional declaró insubsistente a Luciano Grisales Londoño como director general de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Así lo dio a conocer el ministerio de hacienda a través del decreto 1451 del 28 de septiembre donde expresa en el primer artículo “Declárese insubsistente el nombramiento ordinario del doctor Luciano Grisales Londoño, en el empleo de Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP.

Y ese mismo decreto en el Artículo segundo se lee “Nombrar a partir de la fecha a la doctora Karen Patricia Ayos Vargas, en el empleo de Director General de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP.

Cabe recordar que esta unidad, la UGPP es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y está encargada de la gestión pensional y el control de los aportes al sistema de protección social.

El quindiano Luciano Grisales, exrepresentante a la cámara por el partido liberal por el Quindío fue nombrado en ese cargo a mediados de 2023 por parte del entonces gobierno del presidente Gustavo Petro y era ficha del polémico exsenador liberal Julián Bedoya

En un informe de la Silla Vacía de marzo de este año titulado ¿Quiénes son los 5 funcionarios escogidos por Petro que tienen los mejores sueldos? Aparece el quindiano Luciano Grisales como director de esta unidad con un salario base de 39,5 millones de pesos.

Al ser consultado sobre esta decisión del ministerio de hacienda Luciano Grisales indico que públicamente no se referirá al tema y solo indicó en mensaje de texto “la declaración de insubsistencia es una figura normal en la administración pública que la autoridad competente utiliza para retirar del servicio a un servidor, es una facultad discrecional, en este caso siendo un cargo de dirección y confianza se hizo por razones de consideración de relevo, no tuvo otra motivación”