A pesar del susto por los sismos retornaron las clases en los colegios en Génova, Quindío

Armenia

1500 Estudiantes regresaron a clases en el municipio de Génova en Quindío debido al enjambre sísmico que ha tenido epicentro en Chaparral en Tolima, pero varios temblores se han sentido en ese departamento.

En Caracol radio Armenia estuvimos en el Instituto Génova y hablamos con su rector José Velázquez “estamos retornando a clases presenciales después de una semana de no clases presenciales a raíz de este enjambre de sismos que afectó acá al municipio y que causó zozobra, pánico, nervios en la comunidad.

Y agregó “desde la Secretaría de Educación se atendió la preocupación de la comunidad educativa y se tomó esta decisión. Hoy estamos retornando y haciendo todo el proceso de acompañamiento psicológico a nuestros estudiantes para que este retorno sea de la mejor manera”

El rector contó “a principios de la semana pasada hubo bastante pánico, especialmente en horas de la noche cuando más la comunidad nos manifiesta y nosotros los que estamos acá que se sentía como ese temor, de pronto se siente más en la noche al estar todo en silencio, las comunidades no estaban pudiendo dormir bien, estaban prácticamente pasando la noche en vela durmiendo de pronto en la caseta comunal, se habían trasladado a otros vecindarios. Entonces, pues no nos garantizaba que los estudiantes pudieran estar acá tranquilos recibiendo sus clases”

Adrián Trejos

Garantía de seguridad de las sedes educativas para el retorno a clases presenciales “Nosotros ante todo garantizamos a la comunidad educativa que donde las sedes educativas que estamos utilizando ya tienen el certificado de habitabilidad que nos lo dan pues los expertos que vinieron a revisar.

Entonces, por ese lado garantizamos que no es un riesgo inminente en que tengamos pues una infraestructura que en cualquier momento pueda colapsar sin que suceda nada extraordinario, subrayó el rector del Instituto Génova.