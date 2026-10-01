‘Timochenko’ y otros exFarc llamados como testigos por la JEP en juicio contra Luis Almario

Bogotá

Durante el primer juicio por Farcpolítica, en el que la Unidad de Investigación y Acusación que es la Fiscalía de a JEP acusó al excongresista Luis Fernando Almario Rojas por su presunta participación con las extintas Farc en un plan de persecución contra el denominado ‘turbayismo’ en Caquetá, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad decretó las pruebas que serán practicadas e incorporadas en este proceso judicial.

Entre los 17 testimonios solicitados por la Unidad de Investigación y Acusación para el juicio están los exFarc Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, Milton de Jesús Toncel Redondo, Fabián Ramírez Cabrera, además de otros antiguos integrantes de las extintas Farc.

Por su parte la defensa del excongresista Luis Fernando Almario, citará a 21 personas a declarar entre ellos el propio acusado.

Juicio en la JEP contra el excongresista Luis Fernando Almario Ampliar Juicio en la JEP contra el excongresista Luis Fernando Almario Cerrar

También para el juicio se incorporan pruebas documentales sobre el contexto político y electoral de Caquetá, la estructura de las Farc y actuaciones adelantadas en la justicia ordinaria.

La acusación de la Fiscalía de la JEP comprende 30 hechos jurídicamente relevantes relacionados con el asesinato del entonces gobernador de Caquetá, Jesús Ángel González Arias, en 1996, y con la masacre de la familia Tubay Cote, en el año 2000.

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La JEP aceptó el sometimiento de Luis Fernando Almario Rojas en el año 2020, al establecer su competencia sobre estos hechos, relacionados con el Caso 01 de secuestros.

Como el excongresista no aceptó su responsabilidad por eso llegó hasta la etapa del juicio en el cual si es vencido se expone a pagar hasta 20 años de cárcel.