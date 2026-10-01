Fiscalía pidió que Carlos Caicedo sea condenado por presunta corrupción

Exalcalde de Santa Marta y exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo. Foto: Tomada de la audiencia.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación pidió a la Juez Novena Penal del Circuito con Función de Conocimiento que emita sentido de fallo condenatorio contra el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, por los presuntos hechos de corrupción contractual que se habrían presentado en el marco del proyecto de embellecimiento de los parques de esa ciudad.

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Según la Fiscalía, Caicedo, al parecer, violó los requisitos establecidos para la contratación pública durante la época en la que fue alcalde y posteriormente gobernador del Magdalena, cuando “suscribió y modificó la licitación pública 011 de 2014, la cual buscaba el embellecimiento y la recuperación del Distrito Turístico e Histórico de Santa Marta”.

El delegado de la Fiscalía señaló que Caicedo amplió de 5 a 16 parques la cobertura del proyecto y su valor, que pasó de $6.000 millones a más de $19.000 millones.

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Además, el contrato 390 de 2015 fue firmado sin nuevos estudios técnicos, de geotecnia, análisis de costos, planos y sin viabilidad.

Tampoco se habrían verificado las condiciones de experiencia.

“El señor Caicedo Omar desatendió los requisitos legales esenciales para la contratación estatal en cuanto a que su condición de alcalde suscribió y modificó la contratación que buscaba el embellecimiento y restauración de Santa Marta”, detalló el fiscal en la presentación de los alegatos de conclusión.

La hipótesis de la Fiscalía es que los hechos ocurrieron en 2015, época en la que ocupó el cargo de alcalde, pero las conductas ilícitas, al parecer, se extendieron a su periodo como gobernador del Magdalena.