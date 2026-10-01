Alianza clave entre Colombia y Estados Unidos para luchar contra el crimen transnacional

Bogotá

Un memorando de cooperación firmó la Fiscalía de Colombia y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, a través de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, con el propósito de crear de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional.

El objetivo de este equipo será identificar, desarticular y desmantelar grupos de crimen organizado que operan más allá de las fronteras, con investigaciones articuladas entre ambos países y un intercambio de información más ágil.

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El CTI de la Fiscalía será el encargado de seleccionar entre sus unidades especializada a los integrantes de esta Unidad de Investigación Criminal Transnacional que estarán mínimo 3 años. Un funcionario de la Fiscalía con experiencia en supervisión será el coordinador y responderá por la operación diaria de la Unidad.

Entre tanto, Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos facilitará capacitación y asistencia técnica, y realizará aportes de recursos y equipos conforme a la disponibilidad de fondos.

Todas las iniciativas conjuntas que se pongan en marcha para la lucha contra el crimen trasnacional serán orientadas según las normas penales de Colombia.

El acuerdo que busca frenar a las organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras tendrá una vigencia de cinco años con opción de renovarlo.