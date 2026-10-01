Fiscalía impuso medidas cautelares a bienes de implicados en caso UNGRD y carrotanques de La Guajira

La Fiscalía General de la Nación avanzó en una investigación patrimonial relacionada con el entramado de corrupción detectado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y ordenó medidas cautelares sobre 25 bienes que estarían vinculados a seis de los presuntos involucrados en el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos destinados a la atención de emergencias.

La medida fue adoptada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, luego de realizar diferentes actos de investigación para identificar y verificar el patrimonio de los señalados implicados.

De acuerdo con la Fiscalía, se trata de 19 inmuebles y seis sociedades ubicados o registrados en Bogotá, Medellín, Montería, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio y Sabana de Torres. El valor preliminar de los bienes asciende a cerca de 20.000 millones de pesos.

Las propiedades estarían relacionadas con los exdirectivos de la UNGRD Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez; el expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez; el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle Aguas; el contratista Luis Eduardo López Rosero y el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo.

Las diligencias para materializar las medidas cautelares son adelantadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con el Ejército Nacional. Las actuaciones incluyen la suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión de bienes, haberes y negocios.

En el caso de Iván Name, la Fiscalía informó que cuatro de los activos afectados, ubicados en Bogotá, Juan de Acosta, Villavicencio y Sopó, estarían vinculados al exsenador. En uno de ellos, la medida cautelar recae exclusivamente sobre el 33 % de la propiedad que le correspondería.

En cuanto a Andrés Calle, cuatro inmuebles ubicados en Montería harían parte de su patrimonio. Además, un inmueble ubicado en Medellín estaría relacionado con Olmedo López; otro predio en Sabana de Torres, Santander, estaría a nombre de Sneyder Pinilla, y un inmueble en Tabio, Cundinamarca, estaría relacionado con el exasesor jurídico Pedro Rodríguez.

Por su parte, siete bienes ubicados en Pasto y Chachagüí, en Nariño, y en Cúcuta, Norte de Santander, tendrían relación con el contratista Luis Eduardo López Rosero. Entre estos activos aparecen sociedades que, según la investigación, habrían sido utilizadas en maniobras relacionadas con la contratación de la UNGRD y el movimiento de los recursos recibidos.

La investigación patrimonial hace parte del avance judicial alrededor del caso de corrupción en la UNGRD y busca establecer el origen, destinación y relación de estos bienes con los hechos que son objeto de investigación penal.