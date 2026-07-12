JEP inicia juicio contra Luis Almario por masacre de la familia Turbay Cote y otros crímenes

La JEP iniciará el próximo 22 y 23 de julio, en Bogotá, el Juicio Adversarial Transicional contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, acusado por la Unidad de Investigación y Acusación como presunto coautor del crimen de lesa humanidad de persecución, en asocio con las extintas Farc.

La acusación señala que Almario habría participado en un plan criminal articulado con las extintas Farc para “exterminar” al grupo político asociado a la familia Turbay Cote y quedarse con el control político de Caquetá.

Según la JEP, esa estrategia de persecución por motivos políticos habría incluido asesinatos y secuestros de al menos 30 líderes, simpatizantes y colaboradores de ese sector político.

Entre las víctimas de ese presunto plan criminal figuran seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador.

Uno de los hechos más graves atribuidos a esa estrategia fue la masacre del 29 de diciembre de 2000, ejecutada por la Columna Móvil Teófilo Forero de las extintas Farc.

En ese ataque fueron asesinados Diego Turbay Cote, quien presidía la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, y su madre, Inés Cote de Turbay.

En la misma masacre también murieron Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.

La JEP explicó que el inicio de la fase oral y pública del juicio se da después de un debate procesal en el que la defensa de Almario presentó dos solicitudes de nulidad y una de prescripción.

Todas esas solicitudes fueron negadas de manera definitiva por la Jurisdicción en primera y segunda instancia.

En esas decisiones, la JEP advirtió que no permitirá el uso de recursos o acciones “notoriamente improcedentes” para entorpecer o dilatar el avance del proceso.

Durante las audiencias del 22 y 23 de julio, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad resolverá asuntos probatorios y escuchará a las partes sobre la evidencia que será discutida en el juicio.

Al final de esa etapa, Almario podrá manifestar si hace un reconocimiento tardío de responsabilidad o si continúa el trámite del juicio adversarial.

Si decide continuar por esa vía y es hallado culpable, podría recibir una pena ordinaria de hasta 20 años de cárcel.

Este será el primer proceso en la JEP que, por hechos atribuidos a las extintas Farc, avanza hacia un Juicio Adversarial Transicional, la ruta para quienes no reconocen responsabilidad y optan por defenderse en juicio.

La JEP también informó que, a la fecha, ha emitido 182 imputaciones contra las extintas Farc y sus bloques por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.