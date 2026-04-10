JEP niega anular proceso contra Luis Fernando Almario y da vía libre para que inicie juicio

Caracol Radio conoció en Primicia que la Jurisdicción Especial para la Paz rechazó una nueva solicitud del excongresista, Luis Fernando Almario, para anular todo su proceso y frenar su juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Caquetá. Luego de varias maniobras dilatorias y con esta decisión, ahora sí podrá iniciar el juicio en su contra, que lo puede llevar a enfrentar una condena de hasta 20 años de cárcel.

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La Unidad de Investigación y Acusación, que es la fiscalía de la JEP acusó a Luisa Fernando Almario, el 29 de mayo del año 2023 por el crimen de lesa humanidad de persecución por los asesinatos, secuestros, desplazamientos de los que fueron víctimas, por motivos políticos, 30 líderes, simpatizantes y colaboradores del llamado grupo Turbayista de Caquetá, dentro de los que está la familia Turbay Cote hechos ocurridos en diciembre del año 2000. El excongresista pretendía frenar este juicio y su proceso.

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Según la Fiscalía de la JEP, el excongresista Luis Fernando Almario, en alianza con el Bloque sur de las antiguas Farc, desarrollaron un plan criminal para apropiarse del poder político en el Caquetá.

Almario usó diferentes recursos para evitar que el juicio en su contra pudiera iniciar formalmente. La última fue un escrito donde pedía la nulidad total del escrito de acusación.

Después de un estudio profundo de la Subsección Tercera de la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz, se rechazó de plano esta nueva petición, y como no proceden más recursos, ahora sí se iniciará este juicio adversarial al que se llegó luego de que el excongresista Luis Fernando Almario, no reconociera su responsabilidad en estos hechos.