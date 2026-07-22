Excongresista Luis Fernando Almario no acepta crimen de lesa humanidad ante la JEP

Bogotá

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz realiza la audiencia preparatoria que da inicio formal al juicio transicional contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, quien es acusado por la Unidad de Investigación y Acusación que es la Fiscalía de la JEP, del crimen de lesa humanidad de persecución.

Según la acusación formal el excongresista habría actuado en un presunto plan articulado con las extintas Farc para exterminar al grupo político asociado a la familia Turbay Cote y consolidar el control político del departamento de Caquetá. Esta alianza de persecución derivo, según las pruebas, en asesinatos y secuestros de al menos 30 personas entre líderes, simpatizantes y colaboradores del grupo político de la familia Turbay Cote, entre ellos seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador.

Magistrados de la JEP que llevan el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Ampliar Magistrados de la JEP que llevan el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Cerrar

El magistrado Gustavo Salazar quien conduce este juicio le preguntó por última vez al excongresista Luis Fernando Almario Rojas, si reconocía su responsabilidad en los hechos por los cuales es acusado y no aceptó su responsabilidad.

“Mi verdad es que soy inocente. Entonces de acuerdo con eso señor magistrado no acepto ninguno de los cargos que en este momento se me hacen en el escrito de acusación”.

Con esta respuesta del acusado el juicio seguirá su curso y las partes expondrán sus pruebas y los testigos que presentarán en este proceso para que inicie la práctica de pruebas en las audiencias públicas.

Este será el primer proceso en la JEP que, en el marco de conductas atribuidas a las extintas Farc que llega a la etapa de juicio con un tercero civil que optó por no reconocer su responsabilidad en este crimen de lesa humanidad de persecución.

De ser hallado culpable el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, se expone a una pena de hasta 20 años de cárcel.