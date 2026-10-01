Fiscalía capturó a 30 presuntos traficantes de droga local en Antioquia

Treinta personas fueron capturadas por su presunta participación en tres bandas delincuenciales dedicadas a los homicidios y al tráfico de estupefacientes en varias zonas de Antioquia: Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fueron capturadas 30 personas que, al parecer, estarían relacionadas con tres organizaciones criminales implicadas en homicidios y tráfico de estupefacientes en diferentes municipios del suroeste y occidente de Antioquia.

Se trata de las estructuras delincuenciales conocidas como ‘La Miel’, ‘Los Nico’ y ‘Los Gavilanes’.

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Los operativos de captura fueron desarrollados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Adicionalmente, se realizaron 55 diligencias de allanamiento, en las que fueron incautadas armas de fuego, entre ellas una mini Uzi, y más de 9.000 dosis de sustancias estupefacientes.

“Con respecto a la afectación a ‘La Miel’, este grupo delincuencial estaría ejerciendo su accionar con actividades de narcomenudeo en los municipios del suroeste antioqueño como Amagá, Fredonia, Titiribí y Venecia. Además, se le atribuyen al menos 24 crímenes, entre los que se encuentra un homicidio colectivo registrado en febrero de este año, como parte del control territorial que buscaban realizar en la zona”, explicó la Fiscalía.

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También se conoció que las organizaciones criminales de ‘Los Nico’ y ‘Los Gavilanes’, presuntamente, delinquían como una especie de outsourcing de una subestructura del Clan del Golfo en Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo, donde se habrían establecido puntos fijos de expendio en los diferentes municipios.

Se espera que, en las próximas horas, fiscales de la Seccional Antioquia presenten a los capturados ante jueces de control de garantías y les imputen los delitos de concierto para delinquir, homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.