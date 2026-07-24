Pereira regulará el uso de celulares en las instituciones educativas oficiales

Pereira

Los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Pereira deberán adaptarse a nuevas disposiciones sobre el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos, luego de que el Concejo Municipal aprobara un acuerdo que busca fomentar ambientes de aprendizaje con menos distracciones y un uso más consciente de la tecnología.

La iniciativa, que recibió el respaldo mayoritario de la corporación, establece que cada colegio deberá incorporar en su manual de convivencia lineamientos para regular la utilización de estos dispositivos durante la jornada escolar, con el propósito de fortalecer la concentración de los estudiantes, mejorar la convivencia y aportar al cuidado de la salud mental.

Los concejales Wilfor López y Diego Agudelo, autores del proyecto, señalaron que la medida no pretende prohibir el uso de la tecnología, sino promover prácticas responsables que favorezcan el proceso educativo y reduzcan los efectos negativos asociados al uso inadecuado de los teléfonos móviles dentro de las aulas.

Lea también: Megabús refuerza seguridad con inteligencia artificial tras casos de hurto en estaciones de Pereira.

“No es prohibición, es la regulación del uso de los dispositivos móviles en las instituciones educativas”, indicó el concejal Diego Agudelo.

El acuerdo será enviado ahora al despacho del alcalde Mauricio Salazar para su sanción. Una vez entre en vigencia, las instituciones educativas oficiales contarán con un plazo de seis meses para ajustar sus reglamentos internos e implementar las nuevas disposiciones.

Con esta decisión, Pereira se suma a otras ciudades que han adoptado medidas para regular el uso de dispositivos móviles en los entornos escolares, buscando un equilibrio entre el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.