El precio del dólar y la importación de productos afectan a empresas de reciclaje en Manizales

Manizales

Los últimos dos meses han sido críticos para el sector del reciclaje en la capital caldense, ya que el valor de los materiales tiende a la baja. Luis Fernando Díaz, gerente de Ecodreams, explica que los recicladores que laboran en su empresa viven de ganancias diarias, por lo que sus ingresos se han visto afectados.

“Es un tema superpreocupante. Los precios del mercado del reciclaje se desplomaron en un 60 %. El cartón, la chatarra y el archivo tuvieron bajas de hasta $ 600 y la crisis más grande es que 60 recicladores de base que laboran conmigo viven del diario, es decir, ellos obtienen ganancias semanales de, aproximadamente $ 120.000 o $ 150.000, pero ahora sus ingresos se reducen a la mitad, a pesar de que hacen una labor social y ambiental la que realizan, la afectación es inminente. En el sector de Liborio han cerrado tres bodegas por la baja de precios”.

No obstante, el panorama no es solo en la capital de Caldas, también en Bogotá y Medellín. Díaz, cuenta que hay empresas que no compran material porque están represados conllevando a problemas operativos y logísticos. Subraya que en la época de fin de año se registran valores muy bajos por el alto número de reciclaje, pero en 2026 será particular ante la tendencia a la baja de tarifas que afectará en un 100 % el trabajo.

Importación de productos reciclables

Luis, indica que el 40 por ciento del material reciclable proviene de Estados Unidos y Ecuador.

“Colegas de compañías que ha conversado con la ANDI al respecto, nos cuentan que en este momento, el 40 por ciento de los materiales los importan de esos dos países, un porcentaje muy alto, el dólar ha influenciado por su baja cotización, lo que hace que los privados busquen por fuera y no internamente”.

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Hace un llamado a las entidades territoriales y nacional a sentarse con el gremio y buscar alternativas que no obliguen al cierre de bodegas en otras capitales.

“El llamado es a la alcaldía, gobernación y gobierno nacional a analizar la situación de los recicladores que son de escasos recursos, las afectaciones también la sufren ellos, no solo las empresas, hay que ver desde la raíz. Existe una frase que dice ‘el reciclaje sin reciclador se vuelve basura’, entonces no queremos llegar a esas circunstancias de ver calles inundadas de residuos, así que necesitamos un espacio para mostrar las dificultades y buscar alternativas reales para tomar acción”, concluye el Gerente de Ecodreams.

Entre tanto, la baja rentabilidad es la que influye, principalmente, en las labores del reciclaje en la capital caldense.