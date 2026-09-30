En Caldas capturaron Alias “Don Pedro”, “Rosario Tijeras” y “Cumbamba”, responderán por extorsión

El resultado se obtuvo luego de 12 meses de investigación criminal, durante los cuales se desarrollaron actividades de policía judicial, entre ellas interceptaciones de comunicaciones, búsquedas selectivas en bases de datos y labores de agente encubierto. Estas acciones permitieron identificar roles y dinámicas delictivas asociadas a la estructura, así como establecer la presunta participación de los hoy capturados en diferentes actividades criminales.

De manera simultánea, unidades del GAULA realizaron dos diligencias de allanamiento y registro en el barrio San Cayetano y el corregimiento de Caimalito, jurisdicción del municipio de La Virginia, donde fueron materializadas las órdenes judiciales de captura contra un hombre de 59 años, conocido como “Don Pedro”, y una mujer de 32 años, identificada con el alias de “Rosario Tijeras”. Asimismo, en la zona urbana del municipio de Belalcázar, Caldas, fue materializada la orden judicial de captura contra un hombre conocido con el alias de “Cumbamba”.

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, “Don Pedro” sería el cabecilla encargado de la zona de “La Cordillera” en La Virginia. Además, registra una sentencia condenatoria vigente por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, homicidio simple, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y falsedad personal.

Por su parte, alias “Rosario Tijeras” sería la presunta coordinadora de actividades relacionadas con el expendio de estupefacientes en los municipios de Belalcázar y San José, Caldas. Asimismo, registra una sentencia condenatoria por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Alias “Cumbamba” estaría relacionado con actividades de extorsión y comercialización de estupefacientes en los municipios de Belalcázar y San José, afectando el patrimonio económico de sus víctimas y generando, presuntamente, rentas criminales cercanas a los 30 millones de pesos.

Como resultado del proceso investigativo, se estableció que esta estructura delincuencial presuntamente generaría ingresos superiores a los $200 millones de pesos, derivados de diferentes rentas criminales. Entre las conductas asociadas se encuentran el cobro de extorsiones a consumidores y distribuidores de estupefacientes, exigencias económicas a personas dedicadas al préstamo informal de dinero bajo la modalidad conocida como “gota a gota”, además de hechos relacionados con desaparición forzada, hurto, receptación, incendio y lesiones personales.

Las investigaciones también permitieron establecer que los capturados presuntamente estarían subordinados a alias “Eusebio”, señalado como cabecilla de zona de la estructura “La Cordillera” en La Virginia, quien fue capturado el 13 de septiembre de 2025 y actualmente permanece privado de la libertad.

Este resultado se suma a las acciones desarrolladas por el GAULA de la Policía Nacional en Caldas contra esta estructura delincuencial. En mayo de 2026, la unidad especializada materializó 21 órdenes de captura, afectando de manera significativa su capacidad criminal y operacional.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente en las próximas horas les definirán su situación judicial.

Con estas acciones, la Policía Nacional continúa fortaleciendo la investigación criminal y las capacidades especializadas contra la extorsión, el secuestro y las estructuras dedicadas a la generación de rentas ilícitas, para llevar ante la justicia a quienes estarían involucrados en estas conductas delictivas.