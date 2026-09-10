Tunjanos respaldan regular el uso del celular en los colegios públicos

Tunjanos están de acuerdo con el uso regular del celular dentro de las Instituciones Educativas.

Tunja

Un sondeo realizado por Caracol Radio en Tunja evidenció una posición mayoritariamente favorable frente a la posibilidad de reglamentar el uso de celulares en los colegios públicos de la ciudad. Los ciudadanos consultados coincidieron en que estos dispositivos pueden ser herramientas útiles para el aprendizaje, pero consideran necesario establecer límites.

Uno de los participantes manifestó estar “completamente de acuerdo” con la medida y destacó que una regulación podría incentivar nuevamente hábitos como la lectura y el pensamiento crítico.

“Me parece una muy buena estrategia, porque así volveríamos a leer libros, a pensar y no que todo lo esté arreglando la inteligencia artificial”.

Otra de las personas consultadas consideró que la regulación debe permitir que los estudiantes aprovechen el celular con fines académicos, evitando que se convierta en un elemento de distracción durante las clases.

“Es necesario que se reglamente, que se regule, para que tanto los estudiantes puedan usarlo como herramienta para aprender y que no sea una distracción tampoco para ellos mismos”.

Las respuestas también estuvieron relacionadas con el creciente uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de los estudiantes. Una de las encuestadas señaló que los colegios deberían aprovechar más estas tecnologías y fortalecer la capacitación de docentes y alumnos.

“Debería existir una mejor capacitación tanto para los docentes como para los estudiantes de manejo de IA y no usarlo como algo para reemplazar la educación, sino apoyarse de la inteligencia artificial”.

Otro ciudadano, con experiencia en aulas de primaria y secundaria, coincidió en que el celular puede afectar la concentración y el aprendizaje, aunque reconoció sus beneficios cuando se utiliza con objetivos académicos.

“Muchas veces sí limita el aprendizaje dentro de las aulas, pero así mismo se puede ver que es una herramienta útil si se sabe usar en cuanto a temas de investigación académica”.

El encuestado también advirtió sobre riesgos asociados al uso inadecuado de estas tecnologías, como el plagio, la copia y la pérdida de autonomía en los procesos de aprendizaje.

“Con el buen uso de la inteligencia artificial se facilita el proceso educativo, pero todo mientras esté regulado, porque claramente se ven aspectos de plagio, de copia y de que tal vez se pierda esa autonomía de aprendizaje”.

Finalmente, otra de las personas consultadas por Caracol Radio respaldó la reglamentación y puso el énfasis en el tiempo que los estudiantes pueden dedicar al entretenimiento en sus dispositivos.

“Estoy muy de acuerdo porque pierden mucho tiempo de su vida en solo mirar películas o lo que sea, televisión. En cambio, no están muy pendientes de su estudio”.

En general, las respuestas recogidas muestran que los tunjanos no plantean necesariamente eliminar el celular de las aulas, sino regular su utilización, de manera que pueda aprovecharse como herramienta educativa sin afectar la concentración, la lectura y el aprendizaje de los estudiantes.