Bogotá limita el uso de celulares en colegios para proteger el aprendizaje y la convivencia escolar

La Alcaldía de Bogotá anunció este lunes, 7 de septiembre, nuevas reglas para el uso de teléfonos móviles y dispositivos con pantalla en los establecimientos educativos oficiales y privados de la ciudad. La medida busca proteger los tiempos destinados al aprendizaje, fortalecer la convivencia y promover un uso más responsable de la tecnología entre estudiantes y docentes.

La resolución fue presentada por el alcalde Carlos Fernando Galán y la secretaria de Educación, Julia Rubiano, desde el colegio filarmónico Jorge Mario Bergoglio, ubicado en la localidad de Suba, en el marco de la política educativa distrital “(Re)conectarnos para aprender”.

“El 58 % de los sistemas educativos del mundo ya regula el uso de los celulares y por eso en Bogotá definimos hacerlo sin descuidar el proceso educativo y de aprendizaje; vamos a tener reglas para que los estudiantes puedan usar la tecnología. Para Bogotá es muy importante dar este paso, los estudiantes lo necesitan y contribuirá con su formación y el uso efectivo de las herramientas digitales”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

¿Qué cambia con la nueva regulación?

La resolución limita el uso de teléfonos móviles durante la jornada escolar, tanto para estudiantes como para docentes. La restricción incluye los descansos y otros espacios destinados a la convivencia, momentos en los que los celulares deberán permanecer guardados, en silencio y fuera de la vista de los estudiantes.

La medida no plantea una prohibición absoluta de la tecnología. Por el contrario, establece diferentes condiciones de uso de acuerdo con la edad y el nivel educativo, con el propósito de que las herramientas digitales puedan incorporarse al proceso pedagógico de manera gradual.

“Con ‘Reconectarnos para aprender’ buscamos promover una relación diferente con la tecnología en los colegios. La política, construida con la participación de más de 98.000 personas limita el uso de celulares durante las clases y los descansos, establece tiempos de exposición a otras pantallas según la edad y contempla excepciones por razones pedagógicas, de inclusión, salud y emergencia. No se trata únicamente de restringir dispositivos, sino de acompañar a estudiantes, familias y docentes para favorecer la atención, el aprendizaje, las relaciones y el uso responsable de la tecnología”, explicó la secretaria de Educación, Julia Rubiano.

Estos son los límites para el uso de pantallas

La resolución establece límites específicos para la exposición pedagógica a dispositivos con pantalla, dependiendo del nivel educativo:

* Prejardín: no habrá uso de pantallas. Las instituciones oficiales que ofrecen educación inicial deberán retirarlas progresivamente de las aulas.

* Jardín: máximo 10 minutos continuos y 30 minutos acumulados.

* Transición: máximo 15 minutos continuos y 30 minutos acumulados.

* Básica primaria: hasta 1 hora acumulada, con pausas activas recomendadas.

* Sexto y séptimo: hasta 2 horas acumuladas, también con pausas activas recomendadas.

* Octavo a once: no se establece un límite de tiempo para el uso pedagógico, que deberá responder a criterios de autonomía, pensamiento crítico y producción establecidos por cada institución.

La normativa busca que durante las primeras etapas educativas se prioricen actividades como el juego, la exploración, el movimiento, la literatura, el arte y la interacción directa. En los grados superiores, el enfoque avanza hacia la ciudadanía digital crítica, la investigación y el uso autónomo de la tecnología.

Sub: ¿Cuándo sí se podrán utilizar los celulares?

La regulación contempla excepciones para situaciones en las que el uso de estos dispositivos sea necesario. Entre ellas están:

* Razones de salud.

* Educación inclusiva.

* Accesibilidad y ajustes razonables para estudiantes con discapacidad.

* Emergencias.

* Situaciones pedagógicas autorizadas.

* Otras circunstancias contempladas por la normativa.

Además, la resolución incorpora salvaguardas relacionadas con la intimidad, la imagen, la seguridad digital y la protección de datos personales de los integrantes de la comunidad educativa.

Colegios tendrán seis meses para establecer sus propias reglas

Aunque la resolución fija los lineamientos generales, cada institución tendrá un plazo de seis meses para definir, de manera participativa, cómo aplicará las nuevas disposiciones.

Los colegios deberán incorporar las reglas en su Manual de Convivencia o Pacto de Corresponsabilidad, incluyendo acuerdos sobre el desuso gradual de los dispositivos y procedimientos pedagógicos y restaurativos para promover su cumplimiento.

De esta manera, la Secretaría de Educación plantea que la aplicación de la medida no se limite a sancionar a los estudiantes que utilicen sus teléfonos