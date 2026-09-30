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01 oct 2026 Actualizado 08:33

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Antioquia: detienen a una mujer buscada por EE. UU.; habría cometido delitos para el Clan del Golfo

La mujer esta señalada de los presuntos delitos de concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y delitos tributarios.

Capturada mujer en Rionegro por lavadoe activos para el Clan del Golfo - foto Cuarta Brigada

Capturada mujer en Rionegro por lavadoe activos para el Clan del Golfo - foto Cuarta Brigada

Capturada mujer en Rionegro por lavadoe activos para el Clan del Golfo - foto Cuarta Brigada
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Rionegro- Antioquia

El Gaula Militar de la Cuarta Brigada del Ejército reportó la captura de una mujer en una vivienda del municipio de Rionegro en el Oriente de Antioquia señala de presuntamente de cometer varios delitos para el Clan del Golfo.

Según el reporte el Teniente Coronel Jerson Fabián Tapias, Comandante del Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá, la mujer tiene una investigación activa en Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida por el presunto delito de con concierto para cometer fraude electrónico, mientras que en Colombia es requerida por con concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y delitos tributarios.

“De acuerdo con las investigaciones, la mujer presuntamente estaría relacionada a una red dedicada al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito mediante el manejo de recursos que tendrían origen en economías criminales asociadas al Clan del Golfo”.

La mujer fue dejada a disposición de la autoridad competente para su judicialización y posterior extradición a los Estados Unidos que la requiere.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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