Savia Salud inicia una nueva etapa con su nueva Junta Directiva

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia, el Distrito de Medellín y Comfama, como los accionistas de Savia Salud EPS, eligieron la nueva Junta Directiva de la entidad y designaron a su nuevo Gerente. En su primera sesión, se nombró como gerente General a Carlos Mauricio Martínez Flórez. Es odontólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en Gerencia de Economía y Finanzas de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana, y cuenta con una larga trayectoria en gestión pública y en el sector salud, especialmente en dirección institucional y atención a usuarios.

Con esta decisión, la EPS retoma su funcionamiento normal después del proceso de empalme y las decisiones del Tribunal Administrativo de Antioquia.

¿Quiénes completan la nueva Junta Directiva?

Por el Distrito de Medellín: Jhon Jairo Botello Jaimes y Carlos Alberto Saavedra Rueda.

Por la Gobernación de Antioquia: Eugenio Prieto Soto y Luis Fernando Begué Trujillo.

Por Comfama: Luis Alberto Botero Gutiérrez y Juan Diego Granados Sánchez. Y el miembro conjunto (Medellín y Gobernación) es: Libier Darío Jiménez Peña.

Contexto actual de la entidad

Savia Salud atiende actualmente a 1.662.050 afiliados. Sin embargo, enfrenta un difícil panorama: un fuerte deterioro patrimonial causado durante la intervención del Gobierno Nacional, altas presiones financieras, problemas de flujo de dinero y aumento en los costos de atención.

“A pesar de la situación compleja financiera que llega ya a más de 1.5 billones de pesos en deudas, el reto es asumido por esta nueva gerencia y por el equipo y sus socios para poder garantizar, primero que todo, la prestación de servicios de salud a todos los usuarios. El compromiso, es para que la continuidad se mantenga y no tengamos ningún tipo de barrera de acceso”, fue lo que indicó Alma Solano Sánchez, secretaria de Salud e Inclusión Social.

Una de las primeras acciones será realizar una auditoría forense para entender claramente lo sucedido durante la intervención, además de una evaluación completa de la organización. Con esto buscarán tomar las medidas necesarias para recuperar la estabilidad y garantizar que los servicios sigan prestándose de manera adecuada.

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