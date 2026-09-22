Savia Salud gira más de $815.000 millones a clínicas y hospitales en menos de tres meses

Medellín, Antioquia

Savia Salud EPS ha girado $815.891 millones a clínicas y hospitales de Antioquia en menos de tres meses, como parte de las acciones de su nueva administración. Con el fin de fortalecer la red prestadora y garantizar la continuidad de la atención de sus más de 1,6 millones de afiliados.

Desde el 1 de julio, cuando Mauricio Martínez Flórez asumió la gerencia de la entidad, los desembolsos se han mantenido de manera constante. En julio fueron girados $276.816 millones, en agosto $266.694 millones y, al corte del 18 de septiembre, otros $272.381 millones.

Según Martínez Flórez, aseguró que en esta nueva etapa buscan “una distribución equitativa de los recursos, para que lleguen a todos los prestadores de nuestra red, desde las grandes clínicas hasta los hospitales de los municipios más alejados.”.

Entre las instituciones que han recibido una mayor participación en estos giros se encuentran Metrosalud, el Hospital Alma Máter de Antioquia y el Hospital General de Medellín, de acuerdo con la información entregada por la EPS.

Buscan un acuerdo para garantizar la sostenibilidad

Además del giro de recursos, la nueva administración de Savia Salud adelanta una agenda de trabajo con clínicas, hospitales, autoridades territoriales y otros actores del sistema de salud. El objetivo, según la EPS, es avanzar en medidas que permitan viabilizar su operación en el corto y mediano plazo.

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“Estamos en una etapa decisiva de construcción de confianza con todos los actores del sistema. De la mano con ellos, avanzamos en un acuerdo de sostenibilidad para Savia Salud”, puntualizó el gerente.

Con los recursos girados y la agenda de trabajo con los diferentes actores del sistema, la entidad asegura que busca fortalecer su red prestadora, respaldar especialmente a la red pública y garantizar la continuidad de los servicios para sus afiliados en Antioquia.