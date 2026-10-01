Sicarios asesinaron a Óscar Julián Molina en la comuna 8 de Ibagué: tenía anotaciones judiciales

Ibagué

En menos de una semana se han registrado dos casos de sicariato en Ibagué, situación que preocupa a las autoridades porque los homicidios sucedieron en la comuna 8, el primero de ellos se registró el pasado lunes 28 de septiembre en el barrio Jardín Santander, hecho en el que fue asesinada Wendy Dayana Torres de 29 años, mujer que registraba por lo menos cuatro anotaciones judiciales.

El segundo caso de sicariato se reportó en el barrio Protecho Topacio en la noche del miércoles 30 de septiembre, donde fue asesinado a tiros un hombre de 27 años identificado como Óscar Julián Molina.

“De acuerdo con la información preliminar, presuntamente, una pareja que se movilizaba en motocicleta habría lesionado con arma de fuego, quien, debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar de los hechos”, reveló la Policía Metropolitana de Ibagué.

A través de un comunicado a la opinión pública las autoridades indicaron que Frente a estos hechos las unidades de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN adelantaron los actos urgentes y las labores de policía judicial correspondientes, con el propósito de esclarecer los hechos.

“La víctima registraba tres anotaciones en calidad de indiciado por los delitos de abandono, tráfico fabricación o porte de estupefacientes y hurto agravado”; resaltó la Policía Metropolitana de Ibagué.

Finalmente, las autoridades invitaron a la ciudadanía a entregar información que permita al esclarecimiento de este caso a través de la línea de emergencia 123.