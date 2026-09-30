Mundial 2030: así quedarían distribuidos los cupos de CONMEBOL de cara a las Eliminatorias

El Mundial 2030 será histórico, no solo por la posibilidad de albergar una mayor cantidad de selecciones respecto a la pasada edición (de 48 a 64 participantes), sino también por el número de sedes que tendrá: seis países repartidos en tres confederaciones.

Se trata de un hecho sin precedentes, entendiendo que previamente se habían tenido tres naciones como máximo siendo sedes de una Copa del Mundo (edición 2026 con México, USA y Canadá). Ahora el turno será para España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Los tres países sudamericanos recibirán únicamente el debut de su respectiva selección, mientras que los otros tres asumirán el resto del certamen.

Le puede interesar: Manchester City y las duras sanciones a las que se expone tras violar reglas de la Premier League

Así quedarían distribuidos los cupos de CONMEBOL en las Eliminatorias al Mundial del 2030

Como ha ocurrido siempre, los países sedes de los mundiales tienen automáticamente asegurada su presencia en la competición. Lo anterior significa que Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen su cupo, lo cual rebajaría a siete la cantidad de selecciones de CONMEBOL que lucharán por el todo o nada en las Eliminatorias.

A diferencia de lo ocurrido en 2014, cuando Brasil fue sede y por ende no participó de la ronda clasificatoria, FIFA tendría planeado que los tres países ya mencionados participen activamente en las Eliminatorias sudamericanas, aunque su puntaje evidentemente no contaría.

Asimismo, en cuanto a los cupos, CONMEBOL pasaría de tener 6.5 clasificados a 3.5, por lo menos mientras se toma la decisión de mantener o aumentar el número de participantes en la Copa del Mundo. Es decir que tres seleccionados irían directamente al certamen, mientras que el siguiente se quedaría con el repechaje internacional.

La idea es que en el próximo comité de la CONMEBOL, encabezado por el presidente Eduardo Domínguez, quede certificado todo este panorama.

Lea también acá: Rodallega, duro contra DIMAYOR por hora del partido ante Pereira: “Que no se juegue a esos horarios”

Resultados de Colombia en las últimas eliminatorias sudamericanas

Basándose en el posible cambio que habrá en las próximas eliminatorias sudamericanas, vale la pena hacer un balance con los puestos que ocupó Colombia en las últimas cinco ediciones. Claro, sin contar cada tabla con las ya clasificadas Argentina, Uruguay y Paraguay.

Norteamérica 2026: segundo puesto con 28 puntos (tiquete directo).

Qatar 2022: cuarto lugar con 23 puntos (repechaje).

Rusia 2018: segundo puesto con 27 puntos (tiquete directo).

Brasil 2014: primer lugar con 30 puntos (tiquete directo).

Sudáfrica 2010: cuarto puesto con 23 puntos (repechaje).

Entérese de: Gustavo Alfaro sobre el nuevo ciclo de la Selección Colombia: “Está en un proceso de cambio parcial”